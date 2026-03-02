Göztepe’de Şubat Ayında Skor Üretme Sorunu

Göztepe, gösterdiği performansla hem taraftarların hem de tarafsız futbolseverlerin beğenisini kazanarak ligin öne çıkan takımlarından biri haline geldi. Ancak, şubat ayında Trendyol Süper Lig’de oynadığı 4 karşılaşmada rakip kaleleri bulmayı başaramadı. Bu süreçte Göztepe’de skor üretme sorunu belirgin bir şekilde ortaya çıktı. Ligin 19. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile yapılan 1-1 beraberliğin ardından düşüşe geçen İzmir ekibi, bu dönemdeki 6 maçtan sadece 1’ini kazanabildi. Sarı-kırmızılı takım, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle bu süreci geride bıraktı.

ŞUBAT AYINDA GOL DE YOK GALİBİYET DE

Göztepe, şubat ayında ligde oynadığı 4 maçta galibiyet elde edemediği gibi, rakip kaleleri de havalandıramadı. Deplasmanda Konyaspor ile golsüz berabere kalmasının ardından, sahasında Kayserispor ile de 0-0 eşitlikle karşılaştı. Teknik Direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki takım, geçtiğimiz hafta Beşiktaş’a 4-0 mağlup oldu. Hafta sonunda ise Eyüpspor’u ağırlayan Göztepe, bir kez daha golsüz beraberlikle sahadan ayrıldı. Tüm bu sonuçlarla birlikte Göztepe, son 6 haftada sadece 1 galibiyet alırken, şubat ayını gol atamadan tamamladı.

YENİ GOLCÜLER KATKI VEREMEDİ

Göztepe’nin devre arasında kadrosuna kattığı yeni isimler, şu ana kadar beklentilerin gerisinde kaldı. Hücum hattında yapılan takviyelerden Guilherme Luiz, 6 maçta 154 dakika, Jeferson ise 6 maçta 131 dakika süre almasına rağmen gol ya da asist katkısı veremedi. Golcü Juan, son olarak Kasım 2025’te rakip kaleleri havalandırmışken, Janderson da son 4 maçta fileleri bulamadı. Sonuç olarak, Göztepe, şubat ayında oynadığı 4 maçta rakip kaleleri havalandıramadı.