Göztepe’de Şubat Ayında Skor Üretme Sorunu

goztepe-de-subat-ayinda-skor-uretme-sorunu

Göztepe, gösterdiği performansla hem taraftarların hem de tarafsız futbolseverlerin beğenisini kazanarak ligin öne çıkan takımlarından biri haline geldi. Ancak, şubat ayında Trendyol Süper Lig’de oynadığı 4 karşılaşmada rakip kaleleri bulmayı başaramadı. Bu süreçte Göztepe’de skor üretme sorunu belirgin bir şekilde ortaya çıktı. Ligin 19. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile yapılan 1-1 beraberliğin ardından düşüşe geçen İzmir ekibi, bu dönemdeki 6 maçtan sadece 1’ini kazanabildi. Sarı-kırmızılı takım, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle bu süreci geride bıraktı.

ŞUBAT AYINDA GOL DE YOK GALİBİYET DE

Göztepe, şubat ayında ligde oynadığı 4 maçta galibiyet elde edemediği gibi, rakip kaleleri de havalandıramadı. Deplasmanda Konyaspor ile golsüz berabere kalmasının ardından, sahasında Kayserispor ile de 0-0 eşitlikle karşılaştı. Teknik Direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki takım, geçtiğimiz hafta Beşiktaş’a 4-0 mağlup oldu. Hafta sonunda ise Eyüpspor’u ağırlayan Göztepe, bir kez daha golsüz beraberlikle sahadan ayrıldı. Tüm bu sonuçlarla birlikte Göztepe, son 6 haftada sadece 1 galibiyet alırken, şubat ayını gol atamadan tamamladı.

YENİ GOLCÜLER KATKI VEREMEDİ

Göztepe’nin devre arasında kadrosuna kattığı yeni isimler, şu ana kadar beklentilerin gerisinde kaldı. Hücum hattında yapılan takviyelerden Guilherme Luiz, 6 maçta 154 dakika, Jeferson ise 6 maçta 131 dakika süre almasına rağmen gol ya da asist katkısı veremedi. Golcü Juan, son olarak Kasım 2025’te rakip kaleleri havalandırmışken, Janderson da son 4 maçta fileleri bulamadı. Sonuç olarak, Göztepe, şubat ayında oynadığı 4 maçta rakip kaleleri havalandıramadı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İran’ın İsrail Üzerine Yönelik Saldırıları Başladı

İran lideri Ali Hamaney'in vefatının ardından, İran'ın İsrail'e başlattığı füze saldırıları, Tel Aviv dahil birçok bölgeyi hedef aldı. Hava savunma sistemleri etkisiz kaldı.
Gündem

İran Hürmüz Boğazı’nı Kapatma Kararı Aldı

İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını ve bölgeden geçmeye çalışan tüm gemilerin hedef alınacağını açıkladı.
Gündem

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan İrtikap Suçlamasıyla Tutuklandı

Bolu'da irtikap soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 13 kişi mahkemeye sevk edildi, Özcan tutuklandı.
Gündem

Trump’ın Boynundaki Kırmızı Leke Sağlık Endişesi Yarattı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen Onur Madalyası töreninde boynundaki kırmızı lekeyle dikkatleri üzerine çekti; ellerindeki morluklar da daha önce gündeme gelmişti.
Gündem

Güney Sudan’da Silahlı Saldırıda 169 Ölü 50 Yaralı

Güney Sudan'ın Ruweng Bölgesi'nde gerçekleştirilen saldırıda 169 kişinin yaşamını yitirdiği, 50 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.