Beşiktaş Emmanuel Agbadou İle Anlaşmayı Tamamladı

besiktas-emmanuel-agbadou-ile-anlasmayi-tamamladi

SÜPER LİG’DE TRANSFER GELİŞMELERİ

Süper Lig’de ilk yarıda 5. sırayı elde eden Beşiktaş’ta, transfer çalışmaları devam ediyor. 2 Ocak’ta başlayan devre arası transfer döneminde kara-kartallar, kadrosuna yeni bir oyuncu katmaya hazırlanıyor.

AGBADOU İLE ANLAŞILDI

Beşiktaş’ın, Wolverhampton’da forma giyen savunma oyuncusu Emmanuel Agbadou’yu almak için ciddi adımlar attığı öğrenildi. Siyah-beyazlıların, 28 yaşındaki Fildişi Sahilli stoper ile sözleşme koşulları üzerinde anlaştığı ve Wolverhampton ile resmi transfer görüşmelerine başlamış durumda.

RESMİ TEKLİF YAPILDI

Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgiye göre, Beşiktaş, Agbadou için resmi teklifini sundu. Siyah-beyazlıların, oyuncunun kiralanması için 2 milyon euro ve satın alma opsiyonu olarak 10 milyon euro önerdiği ifade ediliyor.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Wolverhampton cephesi ise önerilen teklifin artırılmasını ve ödeme planında bazı değişiklikler talep ettiği belirtiliyor. Taraflar arasındaki müzakerelerin sürdüğü bildiriliyor.

PİYASA DEĞERİ 18 MİLYON EURO

Bu sezon Wolverhampton formasıyla 16 maçta görev alan tecrübeli savunma oyuncusu, savunma performansının yanı sıra iki golle de takımına katkı sağladı. Agbadou’nun piyasa değeri 18 milyon euro olarak belirlenirken, Wolverhampton ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihinde sona erecek.

