Beşiktaş, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano yönetiminde kondisyon ve taktik ağırlıklı bir antrenman gerçekleştirdi. Isınma koşularıyla başlayan idmanda 5’e 2 top kapma çalışması yapıldı. Dar alanda oynanan çift kale maçın ardından antrenman sona erdi. Siyah-beyazlılar çalışmalarına yarın sabah saatlerinde devam edecek.
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