Beşiktaş yönetimi, uzun süredir gündemde olan Mohamed Salah transferinde son teklifini iletti ve oyuncu cephesinden yanıt bekleniyor. Siyah-beyazlılar, Mısırlı yıldız için kritik bir aşamaya gelindiğini duyurdu. Transferin kaderi artık Salah’ın kararına bağlı.

TİCARİ HAKLARDA GÖRÜŞ AYRILIĞI ORTAYA ÇIKTI

Görüşmelerde maaş ve menajerlik ücreti dışında ticari haklar da masaya yatırıldı. Salah’ın temsilcisi Ramy Abbas menajerlik komisyonunu 7.5 milyon eurodan 5 milyon euroya indirdi. Ancak imaj hakları ve forma satışından alınacak pay konusunda anlaşmazlık oluştu. Abbas’ın bu kalemlerde beklentisini yükselttiği belirtiliyor. Beşiktaş yönetimi bu taleplere sıcak bakmıyor. Yapılan hesaplarda bu ödemelerin oyuncunun yıllık maaşına yaklaşabileceği değerlendiriliyor.

BEŞİKTAŞ 20 MİLYON EUROLUK TEKLİF SUNDU

Beşiktaş’ın teklifinde maaş ve performansa bağlı bonuslar yer alıyor. Paketin toplam değeri yaklaşık 20 milyon euro seviyesinde. Yönetim transferin finansmanını forma satışları ve reklam gelirleriyle dengelemeyi planlıyor. Bu nedenle oyuncu tarafının ticari gelirlerden ek pay talebi kabul edilmiyor.

TRANSFERİN SONUCU KISA SÜREDE NETLEŞECEK

Beşiktaşlı yetkililer en iyi teklifi sundukları görüşünde. Tarafların Ramy Abbas ile yeniden bir araya gelmesi bekleniyor. Transfer sürecinin kısa sürede olumlu ya da olumsuz sonuçlanması öngörülüyor.