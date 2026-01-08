Beşiktaş Salih Özcan İçin Transfer Pazarlığı Yürütüyor

Beşiktaş, transfer çalışmalarını artırırken milli futbolcu Salih Özcan için yoğun çabalar sarf ediyor. Salih Özcan ile Beşiktaş arasındaki müzakereler devam ediyor. 3.5 yıllık bir sözleşmenin masada olduğu bildirilirken, siyah-beyazlılar, oyuncunun sezon sonunda serbest kalacak olmasından dolayı bonservis bedeli ödemek istemiyor.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTİYOR

Siyah-beyazlı taraf, Salih Özcan’ın sözleşmesinin bitecek olmasını bir avantaj olarak değerlendiriyor. Bu durum, Beşiktaş’ın, sadece birkaç ay içinde serbest kalacak bir futbolcu için Alman takımına bonservis bedeli ödememek konusundaki kararlılığını pekiştiriyor. Plan, bu transferi maliyet olmadan gerçekleştirmek üzerine şekillendiriliyor. Alman ekibinin, Salih Özcan’ın bonservisiyle ilgili olarak yardımcı olabileceği ifade ediliyor.

BORUSSIA DORTMUND’UN ŞARTI VAR

Borussia Dortmund yönetimi, oyuncunun ayrılığına onay vermek için belirli bir koşul öne sürdü. Alman kulübü, Salih Özcan’ın sezon sonuna kadar hak ettiği maaşından feragat etmesi durumunda bonservisini bedelsiz verebileceğini bildirdi. Borussia Dortmund ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon Almanya temsilcisi ile 4 maçta toplamda 21 dakika forma giydi.