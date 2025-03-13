Beşiktaş’ta Gelecek Sezonun Kadrosu Şekilleniyor

BEŞİKTAŞ’TA GELECEK SEZON HAZIRLIKLARI

Süper Lig’in önemli takımlarından Beşiktaş’ta başkan Serdal Adalı ve yönetim, önümüzdeki sezonun yapılanması için yoğun çaba harcıyor. Yapılan görüşmeler sonrası siyah-beyazlıların kadrosunda tutacağı isimler belli oldu. Beşiktaş, yeni sezonda kadrosunda kesin olarak barındıracağı 5 futbolcuyu belirledi. Bu oyuncuların dışında kalan futbolculara gelen teklifler ise titizlikle değerlendirilecek.

TRANSFERE HAZIRLIK AŞAMASI

Beşiktaş, Rafa Silva, Gedson Fernandes, Mert Günok, Arroyo ve Elan Ricardo’yu yeni sezonda takımda tutacak. Bu oyuncular haricindeki diğer futbolcular için gelen teklifler, maliyet ve performans çerçevesinde göz önünde bulundurulacak. Yönetimin, yüksek maaşlı oyunculara öncelik tanıyacağı kaydedildi. Yeni transfer hedefleri belirlemeye başlayan Beşiktaş’ın, sezon sonunda belirlenen isimler için harekete geçeceği aktarıldı.