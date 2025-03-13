Haberler

Beşiktaş’ta Gelecek Sezonun Kadrosu Şekilleniyor

BEŞİKTAŞ’TA GELECEK SEZON HAZIRLIKLARI

Süper Lig’in önemli takımlarından Beşiktaş’ta başkan Serdal Adalı ve yönetim, önümüzdeki sezonun yapılanması için yoğun çaba harcıyor. Yapılan görüşmeler sonrası siyah-beyazlıların kadrosunda tutacağı isimler belli oldu. Beşiktaş, yeni sezonda kadrosunda kesin olarak barındıracağı 5 futbolcuyu belirledi. Bu oyuncuların dışında kalan futbolculara gelen teklifler ise titizlikle değerlendirilecek.

TRANSFERE HAZIRLIK AŞAMASI

Beşiktaş, Rafa Silva, Gedson Fernandes, Mert Günok, Arroyo ve Elan Ricardo’yu yeni sezonda takımda tutacak. Bu oyuncular haricindeki diğer futbolcular için gelen teklifler, maliyet ve performans çerçevesinde göz önünde bulundurulacak. Yönetimin, yüksek maaşlı oyunculara öncelik tanıyacağı kaydedildi. Yeni transfer hedefleri belirlemeye başlayan Beşiktaş’ın, sezon sonunda belirlenen isimler için harekete geçeceği aktarıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Erzurum’da Sokak Satıcılarına Narkotik Operasyonu

Erzurum'da gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı; 169 gram uyuşturucu, ruhsatsız tabancalar ve yüksek miktarda para ele geçirildi. 5 şüpheli tutuklandı.
Haberler

ABD’de Kuş Gribi Yumurtayı Etkiledi

ABD'de kuş gribi nedeniyle birçok kümes hayvanı itlaf edildi; Yumurtaya olan talep artarak Türkiye'den 7 bin ton yumurta ihracatı gerçekleştirildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.