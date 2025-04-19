Beşiktaş’tan Sörloth Transfer Hamlesi!

BEŞİKTAŞ’TAN SÖRLÖTH İÇİN TRANSFER HAMLESİ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Alexander Sörloth transferi konusunda Atletico Madrid ile görüşmelerine devam ediyor. NTV Spor’un 19 Nisan 2025 tarihli haberine göre, Adalı, “Konuşmadığımı mı zannediyorsunuz” diyerek büyük bir ilgiyle karşılanan Sörloth açıklamasının ardından, yeni bir gelişme yaşandığını duyurdu. Adalı’nın yakın arkadaşı olan Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo ile Norveçli golcüyü transfer etmek için uygun bir fırsat kolladığı iddia ediliyor. Sörloth’un bu yaz Süper Lig’e dönüş ihtimali, Türkiye’de büyük bir heyecan oluşturmuş durumda.

SERDAL ADALI’NIN ÖNEMLİ AÇIKLAMALARI

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, TRT Spor’da verdiği demeçte, Sörloth için Atletico Madrid’le görüştüğünü onaylamıştı. Ancak transferin zorlayıcı bir süreç olduğuna dikkat çeken Adalı, “Konuşmadığımı mı zannediyorsunuz. Şu an için olmaz. Hepsi arkadaşımız. Telefon açıp ‘Şunu ver bana’ dediğiniz zaman, ‘Hayırdır, santraforsuz mu oynayacağız’ derler.” diyerek, Sörloth’u ne kadar istediğini, fakat Atletico’nun bu konuda isteksiz olduğunu belirtmişti.

CEREZO İLE ÖZEL GÖRÜŞME HAZIRLIĞI

Sözcü Gazetesi’nin haberine göre, Serdal Adalı, Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo ile olan samimi arkadaşlığını kullanarak Sörloth transferinde avantaj elde etme peşinde. Atletico Madrid’in yaz transfer döneminde bir santrafor almayı planladığı, bu transfer gerçekleştirildiği takdirde Sörloth’un takımdan ayrılabileceği dile getiriliyor. Adalı’nın, Cerezo ile gerçekleştireceği görüşmelerde bu fırsatı değerlendirmek için hazırlandığı öne sürülüyor.

SÖRLÖTH’UN PERFORMANSI VE BEŞİKTAŞ’IN İLGİSİ

29 yaşındaki Norveçli forvet, bu sezon Atletico Madrid’de 43 maçta 16 gol ve 2 asist başarısı gösterdi. Fakat, Antoine Griezmann ve Julián Álvarez gibi isimlerin gerisinde “yedek golcü” rolü oynayan Sörloth, düzenli olarak ilk 11’de yer alma konusunda zorluk yaşıyor. Bu durum, transfer dedikodularını daha da artırıyor.