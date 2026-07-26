Beşiktaş, Salah’la Anlaştı: Maaşı 20 Milyon Euro

Spor
Beşiktaş logosu önünde bir futbolcunun portresi
Beşiktaş, Mohamed Salah için hazırladığı sözleşme teklifiyle dikkat çekici bir transfer hamlesi gerçekleştirdi.
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ın Mohamed Salah için hazırladığı sözleşme teklifinin mali detayları belli oldu. Kulüp 33 yaşındaki Mısırlı süperstara iki yıllık bir sözleşme sundu. Önerilen teklifte yıllık 15 milyon Euro garanti ücret bulunuyor.

TOPLAM BÜTÇE 40 MİLYON EURO'YU AŞIYOR

Sözleşmede oyuncunun gelirini artıracak detaylar da var. İmaj haklarına ilişkin özel maddeler yer alıyor. Yıldız futbolcunun yıllık kazancı bonuslarla 19-20 milyon Euro olacak. Beşiktaş’ın iki yıllık süreçte gözden çıkardığı toplam bütçe 40 milyon Euro’yu aşacak.

GÖZLER SALAH VE TEMSİLCİSİNDE

Siyah-beyazlı idareciler tüm şartları zorlayarak bu teklifi sundu. Top artık oyuncu tarafına geçti. Beşiktaş yönetimi Salah’ın menajeri Ramy Abbas’ın kararını bekliyor.

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