Beslenme Bozuklukları Yeni Diyabet Türü

YETERSİZ BESLENME PANKREAS GELİŞİMİNİ ETKİLİYOR

Uzmanlar, erken yaşlarda yetersiz ve dengesiz beslenmenin pankreas gelişimini olumsuz etkileyerek, nadir görülen Tip 5 diyabetin ortaya çıkmasına yol açtığını belirtiyor. Bu durum, vücudun yeterli miktarda insülin üretmesini engelliyor ve kan şekeri dengesinin bozmasına neden oluyor.

TİP 5 DİYABETİN ÖZGÜN MEKANİZMASI

Tip 5 diyabet, yıllar boyunca sıkça Tip 1 veya Tip 2 diyabetle karıştırıldı. Ancak son zamanlarda yapılan araştırmalar, bu hastalığın farklı bir mekanizmaya sahip olduğunu ortaya koyuyor. Klasik diyabet türlerinden ayrılan Tip 5, genellikle düşük doz insülin ya da oral antidiyabetik ilaçlarla kontrol altında tutulabiliyor. Uzmanlar, bu hastalarda yüksek doz insülin tedavisinin ciddi hipoglisemi (kan şekeri düşüklüğü) riskine yol açabileceğini vurguluyor.

TANIMLANDIĞI TARİH VE YENİ FARKINDALIK

İlk kez 1955’te tanımlanan bu diyabet türü, 1985’te Dünya Sağlık Örgütü tarafından geçici olarak kabul edilmiş, ancak 1999 yılında sınıflandırmalardan çıkarılmıştır. Günümüzdeki yeni bilimsel çalışmalar, Tip 5 diyabetin özgün bir form olduğunu doğruluyor. Bu yeni farkındalık ile dünya genelinde 20 ila 25 milyon kişinin daha doğru tanı alması ve etkili tedavi yöntemlerine ulaşması hedefleniyor.