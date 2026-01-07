Beştepe’de Türkiye Malezya İlişkileri: 7 Anlaşma İmzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe’de Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi. İki lider, görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı düzenleyerek basın mensuplarının karşısına geçti. Görüşme sırasında toplamda 7 anlaşma imzalandı. Anlaşmaların ardından iki lider, ellerinde belgelerle kameralara poz vererek iş birliğini sembolize etti.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ DOSTLUK GÜÇLENİYOR

Kameralar karşısında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Malezya arasındaki ilişkilerin önemine değinerek, “Türkiye-Malezya dostluğunun daha perçinleneceğine inanıyorum” şeklinde konuştu. Erdoğan, geçmişte Kuala Lumpur’a yaptığı ziyaretten bahsederek, bu ziyarette ülkeleri arasında yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi kurulması kararının alındığını belirtti. Ayrıca, konseyin ilk toplantısının bugün gerçekleştirildiğini ifade eden Erdoğan, iki ülke arasındaki tarihi dostluğun güçleneceğine inandığını vurguladı.

TİCARET VE YATIRIMLARDA BÜYÜME HEDEFİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya’nın ASEAN bölgesindeki en büyük ticaret ortağı olduğunu hatırlatarak, ülkeler arasındaki serbest ticaret anlaşmasının da önemine değindi. Ticaret hacmi hedefinin 10 milyar dolar olduğunu belirtirken, “Ticaretimizi dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde bu hedefe taşıyabileceğimize samimiyetle inanıyorum” dedi. Ayrıca, Malezya’nın Türkiye’deki yatırımlarını artırmasının teşvik edilmesi gerektiğine işaret ederek, başbakanın Türk iş çevreleriyle yapacağı görüşmelerin yararlı olmasını diledi.

SAVUNMA SANAYİİ GÜNDEMDE

Görüşmelerde savunma sanayi konularına da eğildiklerini bildiren Erdoğan, Türkiye ve Malezya’nın bu alanda birçok proje yürüttüğünü ve devam eden projelerin bulunduğunu aktardı. İş birliğinin, kazan-kazan ilkesine dayalı müşterek adımlarla sürdürüleceğini belirten Erdoğan, çok sayıda projeyi uygulamaya koymayı amaçladıklarını ifade etti.

BÖLGESEL KONULAR GÜNDEMDE

Ayrıca Erdoğan, Türkiye-Malezya dostluğunun beşeri boyutunu güçlendirme kararı aldıklarını ve halklar arası diyalogu artıracak adımlar üzerinde durduklarını kaydetti. Bölgesel ve uluslararası konuların da görüşmelerde yer bulduğunu belirten Erdoğan, “Gazze konusunu birlikte yakından takip etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

ASEAN İLE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 yılında ilan edilen yeniden Asya girişimi çerçevesinde ASEAN ile iş birliğine özel bir önem verdiklerini hatırlattı. Enver İbrahim’in liderlik yaptığı dönemde sağladığı başarıları da tebrik eden Erdoğan, Malezya’nın bölgedeki gerginlikleri azaltma konusundaki katkılarına dikkat çekti. Görüşmelerin sonuna yaklaşırken, Erdoğan, Türkiye-Malezya kardeşliğine yaptığı katkılardan dolayı erkek arkadaşına Cumhuriyet nişanı verileceğini duyurdu. Kardeş ülke Malezya halkına sağlık ve esenlik dileklerini ileten Erdoğan, toplantının hayırlara vesile olmasını diledi.