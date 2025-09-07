Beykoz Belediye Başkanı Yeniden Tutuklandı

TAHLİYE İTİRAZI VE MAHKEME KARARI

Savcılık, geçtiğimiz gün tahliye edilen Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in tahliyesine itiraz etti. 17. Ağır Ceza Mahkemesi, bu itirazı reddetti ancak üst mahkeme olan 18. Ağır Ceza Mahkemesi tutuklama istedi. Polisler, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’i evinden alarak gözaltına aldı. Savcılık, Köseler’in yanı sıra Veli Gümüş, Serdar Karahan, Havva Dindar ve Uğur İnci’nin tahliyesine de itiraz ederek tutuklanmalarını talep etti.

İTİRAZ GEREKÇELERİ

Savcılık, itirazında suçun vasıf ve mahiyetini ve delillerin tamamının henüz toplanmamış olmasını gerekçe gösterdi. Bu nedenle, yurt dışına çıkış yasağının adli kontrol tedbiri olarak bu aşamada yetersiz kalacağı iddiasında bulundu.

CEZAEVİNE GERİ DÖNÜYOR

Söz konusu durumla ilgili olarak SÖZCÜ muhabiri Muratcan Altuntoprak, “18. Ağır Ceza Mahkemesi kararı bozdu. Beykoz Belediye Başkanı şu anda evinden alınarak yeniden cezaevine gönderiliyor” şeklinde bilgi aktardı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Alaattin Köseler’in tahliyesine itiraz edip tutuklanmasını talep etti. 17. Ağır Ceza Mahkemesi savcılığın itirazını reddederken, 18. Ağır Ceza Mahkemesi bu kararı kabul etti ve mahkeme heyeti, Köseler’in yeniden tutuklanmasına karar verdi. Hakim karşısına çıkan Köseler, tutuklandı.