Uyuşturucu İddialarının Merkezinde Sercan Yaşar Var

uyusturucu-iddialarinin-merkezinde-sercan-yasar-var

Eğlence sektöründe organizasyonlar gerçekleştiren ve büyük markaların lansman projelerinde yer alarak ünlü isimlerle yakın ilişkiler kuran Sercan Yaşar, “uyuşturucu madde bulundurmak” ve “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçlarından dolayı tutuklandı. Yaşar’ın ifadesinde, ünlülere uyuşturucu temin ettiğini kabul ettiği iddia edildi. Bu durum, televizyon spikerleri Ela Rumeysa Cebeci, Hande Sarıoğlu ve Meltem Acet’in gözaltına almasıyla birlikte güçlenirken, eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un da uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanması gündemi sarstı.

ÜNLÜLERLE KURULAN KAYNAKLAR

Sercan Yaşar’ın, faaliyetlerini gizlemek maksadıyla bir medya şirketi kurduğuna dair iddialar bulunuyor ve sosyal medya hesaplarında yaklaşık 150 bin takipçisi olduğu görülüyor. Yaşar’ın sanat, spor ve influencer camiasındaki tanınmış isimlerle etkileşimde bulunduğu dikkat çekiyor. Ayrıca, sosyal medya paylaşımları arasında pek çok ünlüyle çekilmiş fotoğraflar yer alıyor.

KONSER İPTALLERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER

Fenomenin katıldığı tüm organizasyonlar mercek altına alınırken, sosyal medya kullanıcıları bazı ünlü isimlerin sağlık durumları gibi gerekçelerle konserlerini iptal etmesini, son dönemdeki operasyonlara bağlamaya başladı. Operasyonların ünlüler üzerinde daha da devam edeceği yönünde görüşlerin ortaya çıktığı gözlemleniyor.

