Uyuşturucu Soruşturmasında Gözaltına Alınan İsimler Tutuklandı

Uyuşturucu soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan bazı kişilerin tutuklandığı bildirildi. Bu isimler arasında Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un da bulunduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında ifade veren 35 yaşındaki kadın spikerin sözleri dikkat çekti.

KADIN SPİKERDEN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Kadın spiker ifadesinde, “Mehmet Akif Ersoy’la 2024’te tanıştım. Daha önce de ona ulaşmaya çalıştım ama kendisi bana cevap vermemişti. Çünkü o dönem çok güçlüydü. Ben de iş arıyordum” şeklinde konuştu. Ersoy’un evli olduğu dönemde Bebek ve Etiler’de iki farklı evi kullandığını belirten spiker, “Tanışmamızdan 1 ay sonra bir gece kulübüne gittik. İkinci görüşmede Bebek’te Mustafa Manaz ile Mehmet Akif Ersoy’un ortak kullandığı eve gittik ve ilişkiye girdik” dedi.

İLİŞKİSİ ANİDEN CERRAHİ TALEP İLE BİTTİ

Devamında, “O sırada eşi sürekli aradığı için daha uzun görüşemedik. Üçüncü görüşmemiz yine Manaz ile Etiler’deki evde gerçekleşti. Yine ilişki yaşadık. Bir gün ‘Kütüphane’ diye bir mekâna gittik. Eve döndük ve Ersoy’la ilişki yaşadık” şeklinde ifade etti. Olayın ilerleyişini anlatan spiker, “Sabah odanın kapısı açıldı. O sırada Akif’le ilişki yaşıyorduk. Ahmet Göçmez ‘Gömleğimi alacağım’ dedi. Yatağa doğru yaklaşmaya başladı. Ben de Akif’e ‘Neler oluyor’ dedim. O da ‘Ne olacak izlesin’ dedi. Ahmet bu konuşmadan dolayı bana trip attı” şeklinde belirtti.

GİZLİ GÖRÜŞMELER TARTIŞMA YARATIYOR

Son olarak, Ersoy’un kendisini Ankara’dan gelen arkadaşı Furkan T. ile tanıştırdığını kaydeden spiker, “Bir gün, ‘Furkan T. ile beraber Ayfer B.’yi de alarak bir mekâna gidecektik’ dedi. Ancak mekân yerine, Akif’in kiraladığı eve gittik. Orada Furkan T. ve Ayfer’le birlikte uzun süre kaldık” diyerek görüşmelerinin mahiyetine dair önemli bilgileri paylaştı.