Meteoroloji’den 5 İl İçin Sarı Uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, Marmara’nın doğusu ile Karadeniz bölgeleri, ayrıca Sivas, Bitlis, Ardahan, Van ve Hakkari çevrelerinde yağış bekleniyor. Yağışların genelde yağmur ve sağanak biçiminde olması, Batı Karadeniz’in iç kısımlarındaki yüksek alanlar, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Sivas, Ardahan, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği öngörülmekte. Ayrıca, Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin ve Ardahan çevresinde yer yer etkili olacak kuvvetli yağışlar bekleniyor.

BUZLANMA VE DON RİSKİ

Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusunun yanı sıra iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis meydana gelmesi, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da buzlanma ve don olaylarının gözlemlenebileceği tahmin ediliyor.

DİKKATLİ OLUN

Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Ardahan çevresinde yer yer kuvvetli olması ve rüzgarın Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatı yönlerinden 40-60 km/saat hızla eseceği öngörülüyor. Bu nedenle, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulanıyor.

5 İLDE UYARI

Tahminler doğrultusunda Artvin, Rize, Trabzon, Giresun ve Ardahan için sarı kodlu uyarı yapıldı. Marmara bölgesinde, parçalı ve çok bulutlu hava durumu beklenirken, doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis söz konusu.

İL İL HAVA DURUMU

Bursa’da hava durumu parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı; Çanakkale’de de benzer bir hava durumu öngörülüyor. İstanbul’da da parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlar görülecek. Kırklareli’nin ise hava durumu yine parçalı ve çok bulutlu olarak tahmin ediliyor.

EGE BÖLGESİ

Ege Bölgesi’nin, parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi olası. Aydın, Denizli, İzmir ve Muğla’da hava durumu ise genellikle az bulutlu.

AKDENİZ BÖLGESİ

Akdeniz Bölgesi’nde, az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis beklenirken, Adana, Antalya, Hatay ve Isparta’da da hava durumu açık olacak.

İÇ ANADOLU

İç Anadolu’da, parçalı ve çok bulutlu bir hava durumu bekleniyor. Sabah saatlerinde Sivas çevrelerinde hafif kar yağışı olması bekleniyor. Bu bölgenin sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile karşılaşması muhtemel.

BATIA KARADENİZ

Batı Karadeniz bölgesinde, çok bulutlu bir hava durumu ve aralıklı yağışlar bekleniyor. Yağışların, çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde olması, iç kesimlerin yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Orta ve Doğu Karadeniz genelinde çok bulutlu bir hava durumu beklenirken, bölge genelinin (Çorum hariç) aralıklı yağışlı geçeceği öngörülüyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar olarak görülmesi muhtemel.

DOĞU ANADOLU

Doğu Anadolu’da, parçalı ve çok bulutlu bir hava mevcut. Ardahan, Van ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Ayrıca, Ardahan çevresinde kuvvetli yağışlar görüleceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Güneydoğu Anadolu’da hava durumu genel olarak parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Batman, Diyarbakır, Gaziantep ve Mardin’de de benzer bir hava durumu gözlemleniyor.