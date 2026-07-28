Sağ görüşlü Gözetim Projesi (Oversight Project) tarafından Pazartesi günü yayınlanan ve eski ABD Başkanı Joe Biden’ın biyografi yazarı Mark Lewis Zwonitzer ile yaptığı konuşmalara ait ses kayıtları, eski Özel Danışman Robert Hur’ün 2024 tarihli raporunda ortaya koyduğu bulguları destekler nitelikte. Kayıtlarda Biden’ın eski başkan yardımcılığı dönemine ait gizli belgeleri yanında bulundurduğu, bu belgeleri rahat bir tavırla biyografi yazarına gösterdiği ve belgelerin varlığından üstlerinin haberi olmadığını söylediği duyuluyor. Goril Projesi’nin bir kolu olan Gözetim Projesi, bu kayıtları elde etmek için Adalet Bakanlığı’na açtığı davayı kazanırken Biden yasal mücadeleden Pazartesi günü itibarıyla çekildi.

GİZLİ BELGELER TARTIŞMASI VE HUR RAPORU

Ses kayıtlarında Biden’ın, başkan yardımcılığı yıllarında tuttuğu ve üzerinde gizlilik ibaresi bulunan notları biyografi yazarına gösterirken “Bunlara sahip olduğumu bilmiyorlardı bile” dediği duyuluyor. Kayıtlardaki gizli bilgilerin bulunduğu kısımlar halen sansürlü durumda. Biden yönetimine yakın isimler kayıtların yayınlanmasını eleştirirken sözcü TJ Ducklo, “Başkan Biden’ın on yıl önce merhum oğlu hakkında bir kitap için yaptığı konuşmalar özeldir ve Adalet Bakanlığı’na mahrem kalması koşuluyla verilmiştir” ifadelerini kullandı. Hur raporunda Biden, “zayıf hafızaya sahip yaşlı bir adam” olarak tanımlanırken, özel danışman bilerek yasa ihlali yapmadığı gerekçesiyle Biden hakkında dava açmama kararı almıştı. Gözetim Projesi ise yaptığı açıklamada, “Hem Biden liderliğindeki Adalet Bakanlığı’nı hem de onun pahalı özel avukatlarını yendik. Bu kayıtlar uzun zaman önce ortaya çıkmalıydı” dedi.

OBAMA İLE YAŞANAN ANLAŞMAZLIKLAR

Kayıtlarda Biden, 2009 yılında dönemin Başkanı Barack Obama’ya Afganistan’a asker gönderilmesine karşı el yazısıyla 40 sayfalık bir memorandum yazdığını anlatıyor. Biden, “Tüm gizli belgeleri alt katta buldum” diyerek bu belgeleri yakın zamanda keşfettiğini ifade etti. Eski başkan ayrıca Obama’nın 2008 finansal krizi sonrası ekonomi yönetimi konusunda kendisine sık sık kızdığını belirterek, barınma ve orta sınıf politikalarında daha agresif olunması gerektiğini savundu. Biden’a göre Obama yönetiminin daha fazla adım atmamasının nedeni, ekip olarak “bilinçaltında Silikon Vadisi’ne bağlı olmalarıydı.” Biden ayrıca Obama’nın, ünlü iktisatçı Larry Summers’ı ABD Merkez Bankası’na (Fed) atama sözünden, Summers’ın “bir yükümlülük” olması nedeniyle vazgeçtiğini ileri sürdü.

2016 BAŞKANLIK YARIŞI HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ

Ses kayıtlarının önemli bir bölümünde Biden, 2016 başkanlık yarışına girip girmeme kararı için Obama ile yaptığı öğle yemeğini anlatıyor. Biden’ın aktardığına göre Obama, Hillary Clinton karşısında adaylığın “gerçekten zor bir mücadele” olacağını söyleyerek Biden’ın adaylık şansının düşük olduğunu ima etti. Biden, “O zaman bunun yapılabilir olduğunu düşünmüyordu” ifadelerini kullandı. Kayıtlarda Biden’ın danışmanlarından biri kendisine “birleştirici olma ve güven verme becerisine sahip olduğunu, Hillary’nin bölücü, Bernie’nin ise çok öfkeli olduğunu” söylüyor. Danışmanların potansiyel zorluklar arasında sıraladığı gaflar konusunda Biden, notlarından okuduğu anlaşılan bir ifadeyle, “Gaf meselesi bir virüs gibi. Hata yaptığında tekrar gündeme getirirler” dedi.