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Bilecik’te Uçak Ters Döndü! D.K. Hastaneye Kaldırıldı

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UÇAK KAZASI DÖNÜLÜYOR

Bilecik’te gerçekleşen uçak kazasında büyük bir faciadan dönüldü. Bursa’nın Yenişehir ilçesindeki havaalanından eğitim amacıyla kalkış yapan kadın pilot D.K.’nin yönettiği uçak, Bilecik’in Bozüyük ilçesi üzerinde arıza meydana getirdi.

TARSAYI ZORLA İNSANINDA YARALI VAR

Pilot D.K., acil bir durumda çevredeki bir tarlaya zorunlu iniş yapmak zorunda kaldı. Ancak iniş sırasında uçak hasar gördü ve ters döndü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

PİLOTA TEDAVİ UYGULANIYOR

Yaralanan D.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bozüyük Devlet Hastanesi’ne götürüldü ve tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başladı ve kadın pilotun sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

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