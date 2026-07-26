Bingöl’de İUP İçin 30 Kişilik Kontenjan Açıldı

Eğitim
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Bingöl İŞKUR, Orman ve Doğa Koruma bünyesinde 30 personel alımı yapacak ve başvurular bugün sona eriyor.
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Bingöl İŞKUR İl Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nde görevlendirilmek üzere toplam 30 kişi alınacağını bildirdi. Son başvuru tarihi bugün olarak duyuruldu. Programa İşgücü Uyum Programı kapsamında başvuru yapılabilecek.

KONTENJAN DAĞILIMI BELLİ OLDU

Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü için 24 kişi alınacak. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü içinse 6 kişi alınacak.

GÜNLÜK ÖDEME 1.375 TL OLARAK BELİRLENDİ

Katılımcılara her çalışma günü için 1.375 TL ödenecek. Çalışma boyunca Genel Sağlık Sigortası primleri de karşılanacak.

ÇALIŞMA SAATLERİ KADEMELİ ŞEKİLDE PLANLANDI

İlk dört hafta haftada 5 gün çalışılacak. Günlük 7,5 saat olan mesai haftada 37,5 saat ediyor. Sonraki haftalarda haftada 3 gün çalışılacak. Bu da haftada 22,5 saat mesai demektir.

BAŞVURU İÇİN SON GÜN BUGÜN

Başvuru süreci 22 Temmuz’da başladı. Adaylar başvurularını bugün gün sonuna kadar yapabilecek.

BAŞVURULAR DÖRT FARKLI KANALDAN YAPILABİLİYOR

Başvurular Bingöl İŞKUR İl Müdürlüğü’ne yapılabiliyor. Ayrıca İŞKUR e-Şube ve e-Devlet üzerinden de başvurulabiliyor. ALO 170 iletişim hattı da başvuru kanalları arasında yer alıyor.

BAŞVURU KOŞULLARI NETLEŞTİ

Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor. İŞKUR’a kayıtlı olma ve 18 yaşını doldurma şartı aranıyor. Yaşlılık veya malullük aylığı alanlar başvuramıyor. Son bir yılda yüklenici kuruluşlarda çalışmamış olmak gerekiyor. Son bir ay içinde 4/a sigortalısı olmamak şart. Aktif işgücü programlarından yararlanmıyor olmak gerekiyor. Hane geliri net asgari ücretin iki katını geçmemeli. Terör örgütleriyle iltisakı bulunmamak gerekiyor.

KATILIMCILAR NOTER KURASINA GÖRE SEÇİLECEK

Katılımcılar 28 Temmuz 2026’da noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecek. Kura sonucu ismi çıkanlar 3 Ağustos 2026’da programa başlayacak. Program 29 Mayıs 2027 tarihine kadar devam edecek.

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