Bismil’de Kaza, 9 Yaşındaki Kız Hayatını Kaybetti

DİYARBAKIR’DA 9 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNUN KAZADA HAYATINI KAYBETMESİ

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde meydana gelen üzücü kaza, 9 yaşındaki Nermin Katilo’nun hayatını kaybetmesine sebep oldu. Olayın ayrıntılarına göre, Bismil’in Akpınar Mahallesi’nde 35 DA 5151 plakalı otomobilin sürücüsü M.T., yolun karşısına geçmeye çalışan Nermin Katilo’ya çarptı.

OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİBİ GİTTİ

Kaza ihbarının ardından polis ve sağlık ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller sonucunda, maalesef Katilo’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinden kaçan sürücü, kısa süre içerisinde polis tarafından yakalandı ve yapılan kontrollerde alkollü olduğu tespit edildi.

SÜRECİ İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Sürücünün kaza sonrası gerçekleştirdiği işlemler devam ederken, kaza anı da güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik görüntülerinde, Katilo’nun yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonrasında fırladığı net bir şekilde görülüyor.