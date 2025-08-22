İki Gün Daha Sıcak Olacak!

HAVA SICAKLIĞINDA MEVSİM NORMALLERİ ÜZERİNDE SEVİYELER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son tahminlerine göre, Türkiye genelinde sıcaklıklar bugün de mevsim normallerinin üstünde seyretmeye devam ediyor. Yüksek seviyelerde etkili olan sıcak hava, cumartesiden itibaren karayel ile birlikte serinlemeye başlayacak.

GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, önümüzdeki günlere dair tahminlerini şu şekilde aktardı: “Sıcaklıklarda artış olacak ama günlerce sürmeyecek. Oldukça kısa kalacak. Sadece iki gün diyebilirim.” Çalışkan, Marmara ve Ege’de etkili olacak sıcak hava dalgasının cuma ve cumartesi günlerinde; İç Anadolu’da ise pazartesiye kadar 3 gün süreceğini belirtti. İstanbul’un en sıcak gününü cuma yaşayacağını; sıcaklıkların 35 dereceye çıkacağını, Balıkesir ve Bursa gibi bölgelerde bu değerin 38-39’a yükseleceğini söyledi. Cumartesi günü öğleden sonra ve akşam saatlerinde ise rüzgarın serinlik vermeye başlayacağını aktardı.

SEVİMLİ YAĞIŞLAR VE RİSKLER

Pazar ve pazartesi günlerinde İstanbul Karadeniz hattında kısa süreli yağışların olabileceğini ifade eden Çalışkan, İzmir Bodrum hattında karayelin kuvvetli eseceğini, bunun serinlik sağlayacağını fakat Balıkesir, Çanakkale ve Manisa bölgelerinde orman yangını riskini artıracağını vurguladı.

ŞEHİRLERDE HAVA SICAKLIKLARI

Bugün bazı şehirlerdeki hava sıcaklıkları ise şöyle olacak: Balıkesir 39 derece, İstanbul 32 derece, Denizli 39 derece, İzmir 37 derece, Adana 37 derece, Ankara 34 derece, Zonguldak 29 derece, Trabzon 29 derece, Erzurum 30 derece, Diyarbakır 40 derece ve Gaziantep 40 derece.