Emeklilere Promosyon İçin Uyarı Yapıldı

BANKALARIN EMEKLİ PROMOSYON YARIŞI

Bankalar emeklilere her üç yılda bir promosyon ödemesi yapıyor. Enflasyon nedeniyle bu rakam sürekli artış gösteriyor. Bankaların yarışı hızlanıyor. Kamu bankalarında promosyon tutarı 15 bin liraya, özel bankalarda ise 27 bin liraya kadar çıkıyor. Ancak birçok emekli, başka bankaya geçmek istediğinde sorun yaşayabiliyor.

SÖZLEŞMELERİN DETAYLARI ÖNEMLİ

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergun Kılıç, konuyla ilgili önemli bir uyarıda bulundu. Kılıç, sözleşmelerin detaylı bir şekilde incelenmesi gerektiğini belirtti. “Ayrılırsam geri kalanı faiziyle ödeyecek miyim?” gibi soruların mutlaka ele alınması gerektiğini ifade etti. Ayrıca bazı bankaların promosyon işlemleri için emeklilerden fatura taşımasını ve kredi kartı çıkarmasını talep ettiğine dikkat çekti. Kılıç, bu konuda şu ifadeleri kullandı: “Maaşının yatması karşılığında 3 yıllık anlaşma yapıyorum. Bunun dışındaki zorlayıcı ikincil ürünlerin satışı, yasal olarak mümkün gözükmüyor. Tüketici kanunu da bağlı satışlar konusunda kısıtlamalar getiriyor.”