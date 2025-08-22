Uefa Ülke Puanı Güncellendi

PLAY-OFF TURU HEYECANI BAŞLADI

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nde play-off turu heyecanı yaşanıyor. İlk maçların tamamlanmasının ardından, UEFA ülke puanı sıralamasında bazı güncellemeler gerçekleşti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN EN AZ 10. SIRA GEREKEN BİR KONU

Türkiye’nin Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan takım gönderebilmesi için en az 10. sırada bulunması gerekiyor. Son 5 yıllık takım performansına göre hesaplanan puanlar, bir sonraki sezonda sıralamayı etkiliyor. İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması:

1. İngiltere: 94.950 puan