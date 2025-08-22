Gündem

Uefa Ülke Puanı Güncellendi

uefa-ulke-puani-guncellendi

PLAY-OFF TURU HEYECANI BAŞLADI

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nde play-off turu heyecanı yaşanıyor. İlk maçların tamamlanmasının ardından, UEFA ülke puanı sıralamasında bazı güncellemeler gerçekleşti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN EN AZ 10. SIRA GEREKEN BİR KONU

Türkiye’nin Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan takım gönderebilmesi için en az 10. sırada bulunması gerekiyor. Son 5 yıllık takım performansına göre hesaplanan puanlar, bir sonraki sezonda sıralamayı etkiliyor. İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması:

1. İngiltere: 94.950 puan

ÖNEMLİ

Gündem

YKS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

YKS 2025 tercih süreci tamamlandı ve gençler, tercih sonuçlarının açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyor. ÖSYM'nin sonuç açıklama tarihi ise merak konusu.
Gündem

Yoshi Enomoto Türkiye’yi terk ediyor

Sosyal medya fenomeni Yoshi Enomoto, İstanbul'da yüksek lisans amacıyla bulunduğu süre zarfında oturum izni alamadığı için 7 yıl sonra ülkesine dönme kararı aldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.