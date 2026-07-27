BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,09 düşüşle 13.931,69 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 84,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,31, holding endeksi ise yüzde 0,64 değer kazandı.

SEKTÖR ENDEKSLERİNDE ULAŞTIRMA VE KİMYADA ZIT YÖNLÜ HAREKET

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 3,54 ile ulaştırma oldu. En fazla değer kaybeden ise yüzde 2,15 ile kimya petrol plastik sektörü oldu.

ANALİSTLER YURT İÇİ VERİ TAKVİMİNİ SAKİN OLARAK NİTELENDİRDİ

Günün kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olduğu belirtiliyor. Yurt dışında ABD dayanıklı mal siparişleri takip edilecek. Dallas Fed imalat sanayi endeksi de izlenecek veriler arasında yer alıyor.

BIST 100’DE TEKNİK DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ BELLİ OLDU

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.800 ve 13.700 puan destek konumunda bulunuyor. Endekste 14.100 ve 14.200 puan seviyeleri ise direnç olarak öne çıkıyor.