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Bjk’lılar Bu Transferi Kaçıracak

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ERKEN HAVLU ATAN TAKIMDA DEĞİŞİM BAŞLIYOR

Süper Lig’de bu sezon şampiyonluk mücadelesine erken veda eden Beşiktaş, gelecek sezon için hazırlıklara başladı. Siyah-beyazlı ekibe, menajerler tarafından sürpriz bir golcü önerildi. Beşiktaş, bir sezon içinde 3 başkan değiştirirken, Serdar Topraktepe de dahil olmak üzere 3 farklı teknik direktörle sahaya çıktı. Ligde, Avrupa’da ve Türkiye Kupası’nda başarı elde edemeyen takım, tüm olumsuzluklara rağmen sergilediği performans ve istikrarıyla Rafa Silva ile dikkat çekiyor.

İTALYAN DEVİ GÖZDE FUTBOLCUYLA TANIŞMAK İSTİYOR

Portekizli futbolcuya talip olan kulüpler arasında Hakan Çalhanoğlu’nun formasını giydiği İtalyan devi Inter de yer alıyor. Milano ekibi, Rafa Silva’yı kadrosuna katmayı hedeflerken, Beşiktaş yönetiminin bu konudaki tavrı merak ediliyor. Beşiktaş, sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Rafa Silva ile 6 milyon Euro üzerinden 3 yıllık bir sözleşme imzalamış durumda. Rafa’nın sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sona erecek. Yönetim, ilk aşamada futbolcuyu satmayı düşünmezken, Serie A temsilcisinin sezon sonu Beşiktaş’ın kapısını büyük bir teklifle çalabileceği konuşuluyor.

ÖNEMLİ

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Trafik Cezaları Artırılacak, Düzenleme Var

Yeni bir düzenleme ile trafik cezalarının artırılması hedefleniyor. Meclis gündemine gelecek yasayla aşırı hız, ışık ihlali ve hatalı şerit değişikliği cezalarında artış planlanıyor.
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Yeni Ceza Düzenlemesi Yolda!

Trafik cezalarına yönelik yeni bir düzenleme taslağı hazırlanıyor; aşırı hız, ışık ihlali ve hatalı şerit değişikliği gibi ihlaller için cezalarda artış öngörülüyor.

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