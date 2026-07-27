Blok3’e Suikast Planı Yapan 7 Şüpheli Tutuklandı

Rapçi Blok3 olarak tanınan Hakan Aydın’a yönelik suikast hazırlığı, kundaklama ve kurşunlama olaylarını takip eden polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla ortaya çıktı. İstanbul’da iki ayrı olaya karıştıkları belirlenen 7 şüpheli Bodrum’da gözaltına alındı. Şüphelilerin telefonlarındaki incelemelerde, Hakan Aydın’ın kaldığı otel ve kullandığı araç bilgilerini paylaştıkları tespit edildi.

KUNDAKLAMA VE KURŞUNLAMA OLAYLARI

İstanbul Beşiktaş ve Beylikdüzü’nde bir ay önce meydana gelen iki ayrı suç olayı soruşturma kapsamında birleştirildi. Gasp Büro Amirliği ekipleri, her iki olayın da aynı kişiler tarafından gerçekleştirildiğini belirledi. Şüphelilerin Bodrum’a gittikleri tespit edildi ve adresleri teknik takip sonucu saptandı.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

İstanbul ve Muğla emniyet müdürlükleri ortak bir operasyon düzenleyerek 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin kaldıkları yerde ve üzerlerinde yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca 6 şarjör ve 88 mermi bulundu.

SUİKAST PLANININ ORTAYA ÇIKIŞI

Polis, şüphelilerin cep telefonlarında yaptığı detaylı incelemeyle suikast hazırlığını ortaya çıkardı. Şüphelilerin sosyal medyada ‘Blok’ adlı bir grup kurdukları belirlendi. Grupta Hakan Aydın ile ilgili görsel ve yazışmalar paylaşıldığı öğrenildi.

TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ

Şüphelilerin telefonlarında Hakan Aydın’ın kaldığı otel ve kullandığı otomobillerin bilgileri tespit edildi. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheliler suçlamaları kabul etmedi. “Biz kimseye suikast yapmayacaktık. Tatil için Bodrum’a geldik” dedikleri öğrenildi. 7 şüpheli sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.