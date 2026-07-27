Blok3’e Suikast Planı Yapan 7 Şüpheli Tutuklandı

Magazin
Polis operasyonu sırasında gözaltına alınan şüpheliler merdivenlerde yürütülüyor
İstanbul'da düzenlenen operasyonda, rapçi Hakan Aydın'a yönelik suikast planlarıyla bağlantılı 7 şüpheli gözaltına alındı.
Reklamsız Haberi Google'da Takip Et!

Rapçi Blok3 olarak tanınan Hakan Aydın’a yönelik suikast hazırlığı, kundaklama ve kurşunlama olaylarını takip eden polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla ortaya çıktı. İstanbul’da iki ayrı olaya karıştıkları belirlenen 7 şüpheli Bodrum’da gözaltına alındı. Şüphelilerin telefonlarındaki incelemelerde, Hakan Aydın’ın kaldığı otel ve kullandığı araç bilgilerini paylaştıkları tespit edildi.

KUNDAKLAMA VE KURŞUNLAMA OLAYLARI

İstanbul Beşiktaş ve Beylikdüzü’nde bir ay önce meydana gelen iki ayrı suç olayı soruşturma kapsamında birleştirildi. Gasp Büro Amirliği ekipleri, her iki olayın da aynı kişiler tarafından gerçekleştirildiğini belirledi. Şüphelilerin Bodrum’a gittikleri tespit edildi ve adresleri teknik takip sonucu saptandı.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

İstanbul ve Muğla emniyet müdürlükleri ortak bir operasyon düzenleyerek 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin kaldıkları yerde ve üzerlerinde yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca 6 şarjör ve 88 mermi bulundu.

SUİKAST PLANININ ORTAYA ÇIKIŞI

Polis, şüphelilerin cep telefonlarında yaptığı detaylı incelemeyle suikast hazırlığını ortaya çıkardı. Şüphelilerin sosyal medyada ‘Blok’ adlı bir grup kurdukları belirlendi. Grupta Hakan Aydın ile ilgili görsel ve yazışmalar paylaşıldığı öğrenildi.

TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ

Şüphelilerin telefonlarında Hakan Aydın’ın kaldığı otel ve kullandığı otomobillerin bilgileri tespit edildi. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheliler suçlamaları kabul etmedi. “Biz kimseye suikast yapmayacaktık. Tatil için Bodrum’a geldik” dedikleri öğrenildi. 7 şüpheli sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Manşet

Türkiye Pasaportu dünya sıralaması belli oldu: 81. sırada

Passport Reports, dünya pasaport sıralamasına ilişkin son raporunu yayımladı; rapora göre Türkiye pasaportu küresel listede 80. sırada yer aldı. Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat edebildiği ülkeler ile sınır kapısında vize alabildiği destinasyonların dikkate alındığı rapor, Türkiye pasaportunun dünya genelindeki hareketlilik gücünü ortaya koydu.
Manşet

Erdoğan’dan Çerçeve Yasa Uyarısı

Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa için kritik haftaya girildi, dün AK Parti MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan süreç uzamasın ve Meclis kapanmadan tamamlansın uyarısı yaptı. Erdoğan, Cumhur İttifakı ile iyi bir süreç yönettiklerini belirtti.
Manşet

2026-YKS Tercihleri Yarın Başlıyor

2026-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı ve üniversite adayları için tercih süreci yarın başlıyor. 20-21 Haziran'da yapılan sınava toplam 2 milyon 425 bin 627 kişi katıldı.
Manşet

Veliler Uyum Haftasına Katılacak

Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okul yönetmeliğinde kapsamlı değişikliklere giderek çanta aramasından devamsızlığa kadar birçok alanda yeni kurallar getirdi. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme, okul öncesi ve birinci sınıf uyum haftalarında velilerin de aktif katılımını öngörüyor.
Manşet

Beyoğlu’nda Sokak Temizlerken Ceset Bulundu

İstanbul Beyoğlu'nda bir temizlik işçisi sabah saatlerinde kaldırımda hareketsiz bir kişi fark etti. 27 Temmuz Pazartesi günü saat 06.20 sıralarında yaşanan olay Fetihtepe Mahallesi'nde meydana geldi.