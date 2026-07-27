Küresel ekonomik dalgalanmalar, bölgesel savaşlar ve Avrupa pazarındaki daralmaya rağmen Türkiye’nin gözde turizm merkezlerinden Bodrum, 2026 turizm sezonunda hareketliliğini korudu. Yılın ilk 6 ayında deniz ve hava yoluyla ilçeye 416 bin 691 yabancı turist geldi. Geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 2,75’lik düşüş yaşandı. Sektör temsilcileri, bu gerilemeye rağmen Bodrum’un az etkilendiğini söyledi.

YABANCI TURİST SAYISINDA GERİLEME KAYDEDİLDİ

Milas-Bodrum Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nden 296 bin 215 kişi geldi. Bodrum limanlarından ise 120 bin 476 yabancı ziyaretçi giriş yaptı. Toplam rakam 416 bin 691 olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl bu rakam 428 bin 471 idi. Bu yıl 11 bin 780 kişilik azalma yaşandı.

TEMMUZ AYINDA YOĞUNLUK DORUK NOKTADAYDI

Temmuz ayında Bodrum en yoğun dönemlerinden birini yaşadı. Otellerde doluluk oranı yüzde 80 seviyelerine ulaştı. Yerli ve yabancı ziyaretçiler ile ikinci konut sahipleri ilçeye geldi. Toplam nüfusun yaklaşık 800 bine ulaştığı değerlendiriliyor. Plaj, koy, marina ve restoranlarda yoğunluk yaşandı. Akşam saatlerinde ilçe merkezinde araç kuyrukları oluştu.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ DURUMU YORUMLADI

Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz açıklama yaptı. Düşüşün tek başına olumsuz değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti. Dengiz, sezonun küresel gelişmelerin gölgesinde başladığını söyledi. “Okulların geç kapanması turizm sektörünü etkiledi” dedi. Avrupa’daki ekonomik yavaşlama ve yüksek enflasyon da etkili oldu. İran-İsrail-ABD hattındaki gerilim ile Rusya-Ukrayna savaşı sürüyor. Dengiz, bu tabloyu yılın başında öngördüklerini ifade etti. Bodrum’un az etkilenen destinasyonlardan biri olduğunu vurguladı. Yüzde 2,75’lik düşüşün başarı olmadığını ancak direnç gösterdiklerini belirtti.

KONAKLAMA SÜRELERİ KISALDI

Dengiz, doluluk oranlarında ciddi kayıp yaşanmadığını söyledi. Otellerde dolulukların yüksek seviyelerde devam ettiğini belirtti. En önemli değişimin konaklama sürelerinin kısalması olduğunu açıkladı. Uçuşların büyük bölümünün dolu gerçekleştiğini ifade etti. Talep doğrultusunda ek seferlerin düzenlendiğini kaydetti. Aktarmalı uçuşlarla gelen turistler katkı sağladı.

KRUVAZİYER TURİZMİNDE HAREKETLİLİK SÜRÜYOR

Dengiz, kruvaziyer turizminde hareketliliğin sürdüğünü belirtti. İlk 6 ayda 120 bin 476 yabancı ziyaretçi giriş yaptı. Temmuz ayı verileri bu rakamlara dahil değil. Temmuz sonunda 180 bin yolcu sayısına ulaşması bekleniyor. Sezonun kalan bölümüne ilişkin beklentiler yüksek.

İÇ TURİZMDE DE TALEP YOĞUN

Bodrum’un iç turizmde de yoğun talep gördüğü vurgulandı. Dengiz, önümüzde en az üç aylık süreç olduğunu söyledi. “Bodrum hiçbir zaman boş olmadı” dedi. Daha çok çalışacaklarını ve hizmet kalitesini artıracaklarını belirtti. Sezonu güçlü rakamlarla tamamlayacaklarını ifade etti.