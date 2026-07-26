Boğaç Aksoy Eşiyle Tanışma Hikâyesini Anlattı

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Boğaç Aksoy'un gülümseyerek poz verdiği bir an
Boğaç Aksoy, eşi Ezgi Yaşar ile tanışma hikayesini duygusal bir dille paylaştı ve birlikte geçirdikleri zorlu süreçten bahsetti.
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Boğaç Aksoy, eşi Ezgi Yaşar ile tanışma hikâyesini samimi sözlerle anlattı. Uzun süredir birlikte olduğu Ezgi Yaşar ile evlenen oyuncu, kemoterapi tedavisi gördüğü dönemde tanıştıklarını belirterek anılarını paylaştı. Ortak bir arkadaşları sayesinde tanışan çiftin hikayesi duygusal anlar içeriyor.

KEMOTERAPİ ÇIKIŞINDA ONU GÖRDÜ

Kemoterapiden çıktığında karşısında onu gördü. Saçı ve kaşı yoktu. “Ne güzel kız” dedi heyecanla. Ortak arkadaş tanıştırınca “Ben Boğaç” deyip kaçtı. Altı yedi ay sonra saçları çıktı. Fethiye’de yeniden bir araya geldiler.

HASTALIĞI BİRLİKTE YENDİLER

Doktoru tam iyileştiğini söylememişti. Eşiyle beraber iyileştiğini öğrendi. Bu süreçte birlikte mücadele ettiler. Doğum gününde evlenme teklif etti. Annesinin aile yadigarı yüzüğünü verdi.

DÜĞÜNDE ZORLA ZEYBEK OYNATILDI

Dört senedir tanışıyorlar, yol arkadaşı oldular. Düğünde çok oynadılar. İzmir kızı alınca zeybek oynattılar. Düğünde çok heyecanlandığını söyledi.

ONUNLA YENİDEN DOĞDU

Eşinin kendisine motivasyon verdiğini belirtti. Sevginin her şeyin ilacı olduğunu ifade etti. Doğru kişi bulunduğunda hayat değişiyor. Yanlış kişiler yarı yolda bırakabiliyor. Ona yaşam öpücüğü verdiğini anlattı.

HASTALIK GERİDE KALDI

Şu an hastalıkla ilgili bir şey düşünmüyor. Kendini gayet iyi hissediyor. Her şeyin çabuk tüketildiğinden yakındı. Birçok insanı hayatından çıkardı. Futbolculuktan oyunculuğa yöneldi. Hayalini kurduğu her şeyi yaptı.

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