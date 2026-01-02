Borsa İstanbul Rekora Giden Yolda Yükseliş Gösteriyor

Yeni yılın ilk işlem gününde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, başlangıçta 0,31 oranında bir artışla 11 bin 296 puan seviyesinden açıldı. Açılışın ardından görülen ani alım dalgaları, BIST’in rekora yaklaşan bir seyir izlemesine neden oldu. Yılın bu ilk gününde piyasalardaki hareketlilik, yatırımcılar açısından olumlu bir atmosfer yarattı. BIST daha önce en yüksek seviyesini 26 Ağustos 2025 tarihinde 11 bin 605 puanla görmüştü. Bu seviyeye ulaşabilmesi için gereken artış oranı ise yalnızca yüzde 1,88 düzeyinde.

BEKLENTİLER POZİTİF ETKİ YARATIYOR

Türkiye İstatistik Kurumu’nun Pazartesi günü açıklayacağı enflasyon verilerine dair tarafında oluşan beklentilerin düşük kalması, Borsa İstanbul’daki alım hareketlerini tetikleyen unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, Aralık ayı enflasyonunun aylık bazda yüzde 0,98, yıllık olarak ise yüzde 31 düzeyinde gerçekleşeceğini öngörüyor. Bunun yanı sıra Merkez Bankası’nın 2026 yılı boyunca yapacağı 8 faiz toplantısında indirime gidileceği beklentileri de piyasalara olumlu bir şekilde yansıdığı görülüyor.

ALIM SATIMDA DENGELER

Borsa İstanbul’da Garanti Yatırım, Tera Menkul, Ak Yatırım ve Bank of America gibi kuruluşlar alıcı tarafında yer alırken, İnfo Yatırım, Yatırım Finansman, Deniz Yatırım ve A1 Capital ise satış tarafında bulunuyor. Dolar, 42,9901 lira, Euro ise 50,5063 lira seviyesinden işlem görmeye devam ediyor.

İTO’DAN ENFLASYON VERİLERİ

2025 Aralık ayında İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi, aylık yüzde 1,23 oranında bir artış gösterdi. 2024 Aralık ayına kıyasla 2025 Aralık ayında İstanbul’da meydana gelen fiyat değişimlerine ilişkin bir önceki yılın aynı ayı için değişim oranı ise İTO 2023=100 bazlı olarak yüzde 37,68 düzeyinde gerçekleşti.

KREDİ NOTUNDA OLUMLU GELİŞMELER BEKLENİYOR

Türkiye ekonomisinde yaşanan olumlu gelişmelerin, ülkenin kredi notuna da olumlu yansıma ihtimali bulunuyor. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, 23 Ocak 2026 tarihinde Türkiye’nin notunu değerlendirecek. Fitch de aynı tarihte notu hakkında açıklamalarda bulunacak. Her ne kadar not değişimi beklenmese de görünüm değişikliği söz konusu olabilir.

BİST GEÇEN YIL YÜZDE 14,2 GETİRİ SAĞLAMIŞTI

Borsa İstanbul’da endeks bazında 2025 yılı 9 bin 858 puandan başladı ve yılı 11 bin 261 puandan tamamladı. Böylece BIST, yıllık bazda yüzde 14,2 oranında bir getiri sağladı ve enflasyon oranının altında kalmış oldu. Borsa İstanbul’da endeks dışında hisse bazlı analizler yapmanın daha doğru sonuçlar vereceği vurgulanıyor. Bu nedenle yatırımcıların, aldıkları hisse senedinin aracı kurum sayfasından yıllık veya alıştan itibaren elde ettikleri getiriyi incelemeleri öneriliyor.