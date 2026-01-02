Borsa İstanbul Rekora Giden Yolda Yükseliş Gösteriyor

borsa-istanbul-rekora-giden-yolda-yukselis-gosteriyor

Yeni yılın ilk işlem gününde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, başlangıçta 0,31 oranında bir artışla 11 bin 296 puan seviyesinden açıldı. Açılışın ardından görülen ani alım dalgaları, BIST’in rekora yaklaşan bir seyir izlemesine neden oldu. Yılın bu ilk gününde piyasalardaki hareketlilik, yatırımcılar açısından olumlu bir atmosfer yarattı. BIST daha önce en yüksek seviyesini 26 Ağustos 2025 tarihinde 11 bin 605 puanla görmüştü. Bu seviyeye ulaşabilmesi için gereken artış oranı ise yalnızca yüzde 1,88 düzeyinde.

BEKLENTİLER POZİTİF ETKİ YARATIYOR

Türkiye İstatistik Kurumu’nun Pazartesi günü açıklayacağı enflasyon verilerine dair tarafında oluşan beklentilerin düşük kalması, Borsa İstanbul’daki alım hareketlerini tetikleyen unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, Aralık ayı enflasyonunun aylık bazda yüzde 0,98, yıllık olarak ise yüzde 31 düzeyinde gerçekleşeceğini öngörüyor. Bunun yanı sıra Merkez Bankası’nın 2026 yılı boyunca yapacağı 8 faiz toplantısında indirime gidileceği beklentileri de piyasalara olumlu bir şekilde yansıdığı görülüyor.

ALIM SATIMDA DENGELER

Borsa İstanbul’da Garanti Yatırım, Tera Menkul, Ak Yatırım ve Bank of America gibi kuruluşlar alıcı tarafında yer alırken, İnfo Yatırım, Yatırım Finansman, Deniz Yatırım ve A1 Capital ise satış tarafında bulunuyor. Dolar, 42,9901 lira, Euro ise 50,5063 lira seviyesinden işlem görmeye devam ediyor.

İTO’DAN ENFLASYON VERİLERİ

2025 Aralık ayında İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi, aylık yüzde 1,23 oranında bir artış gösterdi. 2024 Aralık ayına kıyasla 2025 Aralık ayında İstanbul’da meydana gelen fiyat değişimlerine ilişkin bir önceki yılın aynı ayı için değişim oranı ise İTO 2023=100 bazlı olarak yüzde 37,68 düzeyinde gerçekleşti.

KREDİ NOTUNDA OLUMLU GELİŞMELER BEKLENİYOR

Türkiye ekonomisinde yaşanan olumlu gelişmelerin, ülkenin kredi notuna da olumlu yansıma ihtimali bulunuyor. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, 23 Ocak 2026 tarihinde Türkiye’nin notunu değerlendirecek. Fitch de aynı tarihte notu hakkında açıklamalarda bulunacak. Her ne kadar not değişimi beklenmese de görünüm değişikliği söz konusu olabilir.

BİST GEÇEN YIL YÜZDE 14,2 GETİRİ SAĞLAMIŞTI

Borsa İstanbul’da endeks bazında 2025 yılı 9 bin 858 puandan başladı ve yılı 11 bin 261 puandan tamamladı. Böylece BIST, yıllık bazda yüzde 14,2 oranında bir getiri sağladı ve enflasyon oranının altında kalmış oldu. Borsa İstanbul’da endeks dışında hisse bazlı analizler yapmanın daha doğru sonuçlar vereceği vurgulanıyor. Bu nedenle yatırımcıların, aldıkları hisse senedinin aracı kurum sayfasından yıllık veya alıştan itibaren elde ettikleri getiriyi incelemeleri öneriliyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İstanbul’un Aralık Ayı Fiyat Değişimleri Açıklandı

İstanbul'da aralık ayında en fazla fiyat artışı sağlık ürünlerinde görüldü; antiseptik ürünler yüzde 51,95 ile zirveye çıktı, uçak biletlerinde ise belirgin bir düşüş yaşandı.
Gündem

Yağışlı Yolda Takla Atan Otomobilin Kaza Anı Kaydedildi

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yağışlı havada makas atan bir otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Gündem

Döviz Piyasalarında Doların Zayıf Seyri Sürüyor

ABD doları, 2026’ya başlarken zayıf bir performans sergiliyor. Faiz farklılıklarının azalması, dolara yönelik baskıları artırıyor; Japon yeni ise 10 ayın en düşük seviyelerine ulaştı.
Gündem

Erdoğan: Filistin İçin Savaş Sürecek Ve Trump ile Görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Ocak'ta ABD Başkanı Trump ile Rusya-Ukrayna Savaşı ve Filistin konularında bir görüşme gerçekleştireceğini duyurdu.
Gündem

Diyarbakır’da Kar Yağışı Sonrası 12 Fabrika Çatısı Çöktü

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde aşırı kar yağışı nedeniyle 12 çırçır fabrikasının çatıları çöktü.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.