BTS’nin Müzik Hayatına Dönüş Tarihi Açıklandı

bts-nin-muzik-hayatina-donus-tarihi-aciklandi

GÜNEY KORE’DEN SEVİNDİRİCİ HABER

Güney Kore’nin popüler K-Pop grubu BTS, hayranlarını mutlu eden bir duyuru gerçekleştirdi. Üyeleri, Güney Kore’deki zorunlu askerlik yükümlülüğü nedeniyle 3 yıl 9 ay önce müziğe ara vermek zorunda kalmıştı ve askerlik hizmetlerini tamamlamışlardır. Müzik grubunun menajerlik şirketi Big Hit Music, 2026’nın ilk saatlerinde bir basın açıklaması yaparak dikkatleri üzerine çekti.

ALBÜM ve TURNENİN MÜJDESİ

2022 yılında “Proof” isimli antoloji albümünü yayımlayan BTS’nin, 20 Mart’ta yeni bir albümle müzikseverlerin karşısına çıkacağı duyuruldu. Açıklamada, grubun albüm sonrası bir dünya turnesi gerçekleştireceği bilgisi de paylaşıldı.

