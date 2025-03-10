Buca’da ‘Yan Bakma’ Cinayeti: 1 Ölü

Olay Detayları

İzmir’in Buca ilçesinde ‘yan bakma’ sebebiyle iki grup arasında yaşanan kavgada, bıçakla yaralanan 3 kişiden birinin hayatını kaybetmesi olayı meydana geldi. Bu olayla ilgili olarak bir şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Olay, Efeler Mahallesi’nde düne akşam saatlerinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, iki genç grup arasında ‘yan baktın’ gerekçesiyle tartışma çıktı ve kısa sürede bu tartışma kavgaya dönüştü. Kavganın sonucunda, İsmail Kaan Demirbaş (23) ve iki kişi, bıçak darbeleriyle yaralandı. Bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren kişi olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Sağlık Ekipleri ve Cenaze İşlemleri

Olayın ardından çevredekilerin bildirmesiyle sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. Sağlık ekipleri, İsmail Kaan Demirbaş’ın yaşamını yitirdiğini belirledi, diğer iki yaralı ise hastaneye kaldırıldı. Demirbaş’ın cenazesi, savcının incelemesinin gerçekleştirilmesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Şüphelinin Yakalanması

Olayın ardından polis ekipleri, cinayet şüphelisinin kimliğini belirledi. C.K.Ö. (20) olarak tespit edilen şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan C.K.Ö., sorgulanmak ve ifadeleri alınmak üzere Cinayet Büro Amirliği’ne götürüldü.