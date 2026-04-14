Burak Yılmaz Görevinden İstifa Etti Açıklamalarda Bulundu

Gaziantep FK’nın Teknik Direktörü Burak Yılmaz, deplasmanda Çaykur Rizespor’a karşı 2-1 kaybettikleri maç sonrasında gerçekleşen basın toplantısında görevinden istifa ettiğini duyurdu.

HAKEMLERİ AĞIR SÖZLERLE ELEŞTİRDİ

Yılmaz, Merkez Hakem Kurulu ve Türkiye Futbol Federasyonu’na yönelik sert eleştirilerde bulundu. Yılmaz, kendisine “yasa dışı bahis” kumpası hazırlanmaya çalışıldığı iddiasında bulundu. Çaykur Rizespor’u kazandığı için tebrik eden Yılmaz, maçın hakemi Ozan Ergün’e yönelik eleştirilerini dile getirerek, “Kazanmak için her şeyi yaptık. Rizespor’dan ziyade hakemi tutamadık. Rizespor’u galibiyetinden dolayı tebrik ederim ama hakemin ikinci golde yaptığına yazık. İnsanların emeği çalınıyor. Biz kazanmayı çok istiyorduk ama bugün başka bir şey konuşmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

BAHİS KONUSUNDA CEVAP VERDİ

Devam eden sözlerinde Yılmaz, MHK yöneticilerine yönelik ağır suçlamalarda bulundu. Yıldız isim, yaşadığı bir süreci şu şekilde aktardı: “Yürekli bir dijital platform varsa, Gaziantep FK’ya yapılan hakem hatalarını derlesin. Trabzonspor maçında yediğimiz ofsayttan gol, Gençlerbirliği maçındaki penaltımız verilmedi. İkinci goldeki pozisyon faul değil diyorsanız, sizin görüşünüz. Ama benim için yüzde yüz fauldü. 1-0 öne geçtikten sonra hakem tatlı tatlı doğramalar yaptı. Süreç içerisinde Fuat Göktaş’ın beni aradığında ‘Bir tane Burak Yılmaz bahis oynamış’ dedi. 2010-2011’i yaşamışım, bahis olayı benim için büyük bir acı. 15 dakika sonra tekrar özür dileyerek yanlış kişiyi kastettiğini söyledi. Kendinizi benim yerime koyun. Alnım açık, başım dik. Bahis oynamayı bilmem.”

HAKSIZLIKLARDAN DERT YANDI

Kocaelispor maçında haksız yere oyundan atıldığını ifade eden genç teknik adam, “Sonrasında gerekenleri yaptım, üç gün sonra Kocaelispor maçında Burak Pakkan beni oyundan attı. Haksız yere atıldım ama atıldıktan sonra tepkim hatalıydı. Sonrasında tekrar Fuat Göktaş’ı aradım. Kendisine kötü sözler söyledim. Bu benim hatamdı ancak ardından Gaziantep FK’ya gereğini yaptılar ve her maçta beni doğradılar. Bu hakemler kötü. MHK Başkanı neden gitmiyor? Galatasaray ve Karagümrük de şikayetçi. Bu durum ahbap çavuş ilişkisiyle düzene girmiyor. Bugün istifa ediyorum. Artık bıktım.” şeklinde konuştu.

GİDECEĞİNİ AÇIKLADI

Yılmaz, Gaziantep FK’daki mali durumla ilgili duyduğu üzüntüyü de dile getirerek, “İki buçuk yıl teknik direktörlük yaptım, alnım açık. Üç takımı da ligde tutmayı başardım. Gaziantep’e çok kırıldım. Sık sık ‘Burak Yılmaz para arıyor’ dedikoduları dönüyor. Ben Gaziantep’ten çok az bir para alıyorum. Oyuncularımın ücretleri için fedakarlık yaptım. İç çatışmalar beni çok üzdü. Bir söz verdim ve bu sözün esiri oldum. Başkanımın sağlık durumu nedeniyle gitmemiştim ama artık bu duruma dayanamıyorum” dedi.

RESMİ OLARAK İSTİFA ETTİ

Burak Yılmaz, açıklamasını ve istifasını şu sözlerle tamamladı: “Bu hakemlerle devam edemem. Şampiyon olanın da küme düşenin de içine sinmeyen bir durum var. Bu federasyonla işler yürümez. Düzgün bir şekilde ses çıkması gerekiyor. Bana yasadışı bahis kumpası kuramazlar. Fuat Göktaş’a sesleniyorum; yoklama çekildi, sonrasında kötü konuştum ve beni doğradılar. Bu kadar! Yalanım veya eksiğim varsa ortaya çıkmalı. Ben bırakıyorum. Allah’a emanet.”