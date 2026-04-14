Bitcoin İçin 75 Bin Dolar Kritik Eşiği Belirlendi

Bitcoin fiyatı, kripto para piyasasında artan işlem hacmi ve ETF girişlerinin etkisiyle olumlu bir seyir izliyor. Piyasalardaki yukarı yönlü hareketi ve kritik destek seviyeleri büyük bir dikkatle izleniyor.

ANALİSTTEN 75 BİN DOLAR TAHMİNİ

BTC Markets Kripto Analisti Rachael Lucas, Bitcoin’in yüksek işlem hacmi ile birlikte 75.000 doları aşması halinde daha güçlü bir yükseliş ivmesi kazanabileceğini vurguladı.

Lucas, bu seviyenin geçilmesi durumunda yatırımcıların pozisyonlarını kapatmak amacıyla alım yönünde hareket edeceğini, bu durumun da “short squeeze” sürecini tetikleyerek yükselişi hızlandırabileceğini belirtti.

PİYASADA YÖN ARAYIŞI SÜRÜYOR

Kripto para birimi, ham petrol fiyatlarındaki düşüş ve ocak ayından bu yana kaydedilen en büyük haftalık ETF girişlerinin desteğiyle yukarı yönlü bir trend izliyor.

DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ TAKİP EDİLİYOR

Piyasalarda 72.000 dolarlık seviye önemli bir destek noktası olarak öne çıkarken, bu seviyenin altına inildiği takdirde fiyatların 70.500 dolara gerileme potansiyeli değerlendiriliyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise 75.000 dolarlık seviye kritik bir direnç noktası olarak izleniyor.