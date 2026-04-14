Kerem Aktürkoğlu Baba Olacağını Duyurdu

Fenerbahçe’nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu ve eşi Ceren Azak’tan hayranlarını sevindiren bir haber geldi.

KEREM AKTÜRKOĞLU BABA OLUYOR

Geçtiğimiz yıl Ceren Azak ile dünya evine giren Kerem Aktürkoğlu, bir röportaj aracılığıyla baba olacağını açıkladı.

TATLI BİR HEYECAN VAR

Baba olma heyecanını paylaşan Kerem Aktürkoğlu, “Eşim bana milli takım sonrasında otururken bu haberi verdi. O an insan duygu karmaşası yaşıyor ve nasıl tepki vereceğini bilemiyor. Baba olanlar ‘şu an pek fazla bir şey anlamıyorsun, doğduktan sonra anlıyorsun’ diyorlar. Tatlı bir heyecan var. Allah sağlıkla kucağımıza almayı nasip etsin. Allah isteyen herkese nasip etsin. Bunun gösteriş gibi olmasını istemedim.” şeklinde konuştu.

BİRÇOK TEBRİK MESAJI ATILDI

Sosyal medya üzerinden yayılan bu sevindirici haber, Fenerbahçeli taraftarlar ve futbol camiasından pek çok kişinin tebrik mesajları yağmasına neden oldu.

