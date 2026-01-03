Bursa’da Kuvvetli Rüzgar Cezası Gerçekleşti

bursa-da-kuvvetli-ruzgar-cezasi-gerceklesti

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde, Atıcılar Mahallesi’nde hafif ticari bir aracın üzerine rüzgar nedeniyle güçten düşerek devrilmiş ağaç düştü. Bu durumun yanı sıra, bir simitçi tezgahının da rüzgarın etkisiyle devrildiği gözlemlendi.

TINY HOUSE DEVRİLİYOR

Nilüfer ilçesinin Dağyenice Mahallesi’nde ise rüzgarın şiddetine dayanamayarak taşınabilir evler (tiny house) devrildi. Bir işletmenin önündeki masa ve sandalyenin rüzgarın etkisiyle sürüklendiği anlar güvenlik kamerası ile kaydedildi.

ULAŞIMDA AKSAMA OLACAK

Bursa kent merkezi ile Uludağ arasında ulaşım sağlayan teleferik seferlerinin dün boyunca kuvvetli rüzgar nedeniyle yapılamayacağı duyuruldu.

VALİLİKTEN DİKKAT UYARISI

Bursa Valiliği, güçlü rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek tehlikelere karşı vatandaşlara uyarıda bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre cumartesi ilk saatlerden pazar gecesine kadar ilimiz genelinde güney ve güneybatı yönlerinden saatte 40-70 kilometre hızında kuvvetli rüzgar beklenmektedir. Ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri ile soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklar yaşanabileceğinden vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.” ifadelerine yer verildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Fenerbahçe’den Guendouzi’ye Yakın Transfer Hamlesi

Fenerbahçe, Lazio'nun oyuncusu Matteo Guendouzi ile ön anlaşma yaptı. İtalyan basını, transferin mali ayrıntılarını da kamuoyuna açıkladı.
Gündem

Galatasaray İcardi ile Yeni Sözleşme İçin Anlaştı

Galatasaray, kaptanı Mauro Icardi ile sezon sonunda sona erecek sözleşmesini uzatmak için anlaşma sağladı. Yeni kontratın detayları yakında netleşecek.
Gündem

Murat Salar’dan Fenerbahçe’ye Bankalar Birliği Müjdesi

Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacaklarını belirtti. Detayların Ocak sonundaki Yüksek Divan Kurulu'nda paylaşılacağı vurgulandı.
Gündem

Fenerbahçe Sörloth Transferinde Kritik Eşiği Aştı

Norveçli forvet Alexander Sörloth, Atletico Madrid'e transfer olmak istediğini Fenerbahçe’ye iletti. Haftanın ilerleyen günlerinde önemli bir görüşme planlanıyor.
Gündem

Brighton Galibiyetiyle Ferdi Kadıoğlu İçin Övgüler Yağdı

Brighton, Premier Lig'de Burnley'yi 2-0 yenerek altı maç aradan sonra galibiyet elde etti. Ferdi Kadıoğlu, sergilediği başarılı performansla taraftarların takdirini topladı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.