Bursa’da Kuvvetli Rüzgar Cezası Gerçekleşti

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde, Atıcılar Mahallesi’nde hafif ticari bir aracın üzerine rüzgar nedeniyle güçten düşerek devrilmiş ağaç düştü. Bu durumun yanı sıra, bir simitçi tezgahının da rüzgarın etkisiyle devrildiği gözlemlendi.

TINY HOUSE DEVRİLİYOR

Nilüfer ilçesinin Dağyenice Mahallesi’nde ise rüzgarın şiddetine dayanamayarak taşınabilir evler (tiny house) devrildi. Bir işletmenin önündeki masa ve sandalyenin rüzgarın etkisiyle sürüklendiği anlar güvenlik kamerası ile kaydedildi.

ULAŞIMDA AKSAMA OLACAK

Bursa kent merkezi ile Uludağ arasında ulaşım sağlayan teleferik seferlerinin dün boyunca kuvvetli rüzgar nedeniyle yapılamayacağı duyuruldu.

VALİLİKTEN DİKKAT UYARISI

Bursa Valiliği, güçlü rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek tehlikelere karşı vatandaşlara uyarıda bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre cumartesi ilk saatlerden pazar gecesine kadar ilimiz genelinde güney ve güneybatı yönlerinden saatte 40-70 kilometre hızında kuvvetli rüzgar beklenmektedir. Ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri ile soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklar yaşanabileceğinden vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.” ifadelerine yer verildi.