Buruk Ve Tedesco Derbi Öncesi Açıklamalarda Bulundu

Galatasaray ile Fenerbahçe, 2025 Turkcell Süper Kupa finalinde bugün saat 18.45’te Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaşacak. Maç öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco çeşitli açıklamalarda bulundu.

KAZANAN PSİKOLOJİK AVANTAJ ELDE EDECEK

Buruk, “Dışarıdaki insanların tepkilerine yol açmadan bu rekabetin saha içerisinde devam etmesi en büyük dileğim. Güzel bir maç olsun. Kupayı kazanacak takım psikolojik avantaj elde edecek. Ancak dostluk içinde geçmesi önemli. En büyük dileğim bu.” sözlerini kullandı. Tedesco ise, “Bu maçı oynamak için sabırsızlanıyoruz. Herkes pozitif. Son idmanı yaptık, Talisca yarın maç kadrosunda olacak. Matteo Guendouzi takımla ilk kez çalıştı. Aynı şekilde Mert Günok da yeni geldi, iki idman yaptı. Takım olarak sabırsızlanıyoruz.” dedi.

MAÇIN OLİMPİYAT STADYUMU’NDA OYNANMASI VE SAAT DEĞİŞİKLİĞİ

Buruk, “Bu saatten sonra bunu konuşacak değiliz. İki takım da buna hazır. Çok fazla söyleyecek bir şey yok. Maç saatinin erkene alınması pozitif anlamda iyi bir şey. Rüzgar biraz daha az olacak.” şeklinde görüş bildirdi. Tedesco ise, “Bu durumu umursamıyorum, önemli olan değiştirebileceğimiz şeyler.” açıklamasında bulundu.

Her iki teknik direktör, rekabetin önemine de değindi. Tedesco, “Bu sezon ilk maça bakacak olursanız, bence çok iyi ve güzel bir maçtı. İki takım da çok kaliteli. Rekabet iyidir. Rekabet olmasa, futbol ilginç olmaz. Derbi oynamayı ben de severim. Saygı da çok önemli. Maçın keyfini çıkarsınlar, maçtan sonra dikkatli bir şekilde evlerine gitsinler çünkü hava çok soğuk. Benim mesajım maçtan keyif almaları.” ifadelerini kullandı. Buruk ise, “Bazen rakiplerin de kaybetmemek istediği maçlar oldu. Bu sadece benim zamanımda değil, daha önce de oldu. Oyuncuların üzerindeki stresi ve baskıyı görüyorsunuz. İki takım da kazanmaya oynayacak. Zevkli ve çekişmeli geçecek. Seyir zevki bu kez daha yüksek olacaktır. Özellikle sosyal medyada yaşanan gerilimlerle, bazen bizlerin de yaptığı hatalarla tansiyon yükseliyor. Artık bu bir milat olsun. Birlikteliği ve dostluğu sahaya taşımak, sezona yaymak çok önemli.” şeklinde konuştu.

Futbolcular Mauro Icardi ve Nelson Semedo da teknik direktörlerinin yanında yer aldı. Icardi, “Finalle bizim ve kulüp için önemli. Son yıllarda şampiyonluklar yaşadık. Bu kez yine kupayı almak istiyoruz. Güzel bir maç izletmek istiyoruz. Bu kupa camia için çok önemli, kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Skriniar büyük bir oyuncu. Inter’de birlikte oynamıştık. Çok iyi vakit geçirdik. Çok iyi bir defans. Ona karşı elimden geleni yapacağım.” dedi. Semedo da, “Fenerbahçe başarıyı hak ediyor. Yanılmıyorsam bu kupayı en son 2014 yılında kazandık. Umarım hep birlikte bu mutluluğu yaşarız.” şeklinde konuştu.