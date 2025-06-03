C Umhurbaşkanı Erdoğan, Aksakal’ı Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi. Bu görüşme, basına kapalı olarak gerçekleşti ve detaylarına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

iç politika ve yeni yasama dönemi

Görüşme, Cumhurbaşkanlığı programı çerçevesinde yapıldı. Siyasi kulislerde konuşulanlara göre, buluşmada güncel iç politika konularının yanı sıra yeni yasama dönemiyle ilgili potansiyel iş birliklerinin de değerlendirildiği ifade ediliyor.

anayasa reformu

Yaklaşık bir saat süren bu buluşmanın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son dönemde farklı siyasi parti liderleriyle gerçekleştirdiği temasların bir parçası olduğu aktarılıyor. Erdoğan ve Aksakal’ın, özellikle sosyal politikalar ve anayasal reform gündemi üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunduğu düşünülüyor.