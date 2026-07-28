California İşçi Liderine Yönelik Dava Geri Çekiliyor

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Bir grup insanın önünde konuşan bir adam, belgeler tutuyor
David Huerta'nın gözaltına alınması, göçmenlik operasyonlarına karşı protestoların yükseldiği bir dönemde önemli bir olay olarak kaydedildi.
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ABD Adalet Bakanlığı, Kaliforniya’da Trump yönetiminin göçmenlik operasyonlarını protesto ederken gözaltına alınan bir sendika lideri hakkındaki davayı düşürme kararı aldı. Los Angeles Başsavcılığı, yaklaşık 750 bin üyesi bulunan SEIU California’nın başkanı David Huerta hakkındaki davayı düşürmek için Pazartesi günü mahkemeye başvurdu. Savcılar, Huerta’nın adli kontrol şartlarına uymaya devam etmesi ve herhangi bir soruna karışmaması halinde davadan birkaç hafta içinde kalıcı olarak vazgeçileceğini belirtti.

HUERTA: “YARGI SİSTEMİNİ SİLAH OLARAK KULLANDILAR”

David Huerta yaptığı açıklamada, anayasal haklarını kullanarak protesto ettiği için yere yatırıldığını, biber gazı sıkıldığını ve gözaltına alındığını söyledi. Kendisine yönelik davayı, “yargı sisteminin silah haline getirilmesi”nin bir parçası olarak nitelendirdi. Huerta, “Hiçbir zaman gerçek bir dava olmadı, sadece anayasal haklarımı kullandığım için cezalandırma ve susturma girişimiydi” dedi.

GÖZALTI ANI VE PROTESTO SIRASINDAKİ OLAYLAR

Huerta, Haziran 2025’te Los Angeles’ta federal ajanların şüpheli göçmenlik ihlallerini araştırdığı bir işletmenin önünde protesto düzenlerken gözaltına alındı. Olay, federal göçmenlik operasyonlarına karşı geniş çaplı protestoların yaşandığı bir dönemde meydana geldi. Trump yönetimi, bu protestoların ardından Ulusal Muhafızları ülkenin ikinci büyük kentine konuşlandırma kararı almıştı. Yetkililer, Huerta’nın bir araç girişinin önüne oturduğunu ve başkalarını daireler çizerek yürümeye teşvik ettiğini, bir memurun kendisini uyarmasına rağmen direndiğini öne sürdü. Huerta’nın avukatlarıyla varılan anlaşma metnine göre, Huerta’nın arama kararının uygulandığı yere giderek giriş kapısının önündeki araba yolunda “gözlemlediği operasyonun politikalarına ve taktiklerine karşı çıkmak” amacıyla durduğu ve bu nedenle en az bir federal ajanın kapıdan giremediği belirtildi.

SENDİKA LİDERİNE SİYASİ VE TOPLUMSAL DESTEK

Gözaltına alınmasının ardından ülke genelinde sendika liderleri ve göçmen hakları savunucuları Huerta’nın serbest bırakılması için protestolar düzenledi. Demokrat Parti’nin üst düzey isimleri de harekete geçti. Senato Demokrat Lideri Chuck Schumer ve Kaliforniya’dan iki Demokrat senatör, federal yetkililere bir mektup yazarak Huerta’nın gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama talep etti. Kaliforniya Senatörü Adam Schiff ise Huerta’nın kefalet duruşmasına katıldı. Senatörler mektupta, “Bir ABD vatandaşının, sendika liderinin ve Los Angeles toplumunun saygın bir üyesinin, göçmenlik operasyonlarını izleme hakkını kullandığı için federal hükümet tarafından hâlâ gözaltında tutulması derin endişe vericidir” ifadelerini kullandı.

SUÇLAMALAR ÖNCE DÜŞÜRÜLDÜ, ŞİMDİ TAMAMEN DÜŞÜRÜLÜYOR

Federal savcılar başlangıçta Huerta’yı ağır suç olan “engelleme” ile suçlamıştı. Los Angeles Başsavcısı Bill Essayli, protestonun kim tarafından yapıldığının fark etmediğini belirterek “Federal ajanları engelliyorsanız tutuklanır ve yargılanırsınız” demişti. Ekim ayında savcılar suçlamayı kabahat seviyesine indirdi. Huerta’nın avukatları Abbe Lowell ve Marilyn Bednarski, müvekkilleri aleyhindeki davanın hiçbir hukuki dayanağı olmadığını savundu. Avukatlar, “Bu dava, tıpkı diğerleri gibi, yönetimin göçmenlik konusundaki hatalı eylemlerine yönelik eleştirileri susturmayı amaçlıyordu. Bugünkü başvuru, David’in ve diğer eleştirmenlerin susturulamayacağının kanıtıdır” açıklamasında bulundu.

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