Çalık Holding Eski Çalışanı Darp Olup Vefat Etti

OLAYIN AYRINTILARI

İstanbul’un Şişli ilçesinde, 9 Mayıs 2025’te meydana gelen olay, Türkiye gündeminde geniş yankı buldu. Eski çalışan Erol Eğrek (49), Çalık Holding’in Türkmenistan’daki tekstil fabrikasından alamadığını iddia ettiği 7 milyon TL’lik tazminat için holding binasına geldi. Eğrek, ruhsatlı silahıyla holdingin önündeki saksıya 3 el ateş etti. Daha sonra güvenlik görevlileri tarafından müdahale edilerek darp edildi ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası 6 kişi gözaltına alınırken, Eğrek’in ailesi ölüm raporunda “kalp krizi” yazmasına tepki gösterdi ve olayın örtbas edilmeye çalışıldığını öne sürdü.

İKNA EDİLEMEYEN BİR GÖRÜŞME TALEBİ

Çalık Holding’in önünde öğle saatlerinde Erol Eğrek’in silahla ateş ettiği ihbarı üzerine polis ekiplerince çalışmalara başlandı. Erol Eğrek’in holdingin önünde bulunan saksılara 3 el ateş ettiği, daha sonra güvenlik görevlileri tarafından elindeki silahın alındığı öğrenildi. Eğrek, kendisinin eski bir çalışan olduğunu ve şirket sahibiyle görüşememesi üzerine eylemi gerçekleştirdiğini söyledi. Pozitif yasal süreç kapsamında darp raporu almak için hastaneye götürüldü.

KAYBEDİLEN HAYAT

Hastanede yapılan kontrollerde, Eğrek’in baş, boyun ve göğsünde ağrı olduğu belirlendi. Bir süre sonra fenalaşan Eğrek, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 6 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

ŞİRKETTEN YAPILAN AÇIKLAMA

Çalık Holding, olay için bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Eğrek’in 10 yıl önce azınlık hissedarı olduğu yurt dışındaki bir fabrikada görev yaptığı ve tüm haklarını alarak ayrıldığı bilgisi verildi. Eğrek’in 10 yıl boyunca, haklarını almadığına dair çeşitli iddialarla adli ve idari makamlara asılsız suçlamalarda bulunduğu ifade edildi. Ayrıca, “Başlatılan adli süreci yakından takip ediyor ve tüm yetkili makamlarla iletişim halinde hareket ediyoruz. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına resmi makamların açıklamaları dışında yapılacak yorum ve spekülasyonlara itibar edilmemesini önemle rica ederiz.” denildi. Açıklamanın sonunda, yaşanan hukuki süreçle ilgili gelişmelerin düzenli olarak kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.