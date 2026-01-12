Can Armando Güner Almanya’ya Geri Döndü

Galatasaray, ara transfer çalışmalarına yönelik olarak Can Armando Güner’i İstanbul’a davet etmişti. 18 yaşındaki futbolcunun İstanbul Havalimanı’na inişinde, sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri onu karşıladı. Ancak transfer süreci, Almanya’dan gelen Mönchengladbach kulübünün baskıları nedeniyle olumsuz bir durum aldı.

TAKIMINDAN TEPKİ

Mönchengladbach yönetimi, Can Armando Güner’in İstanbul’a gerçekleştirdiği seyahat ile ilgili resmi bir tepki gösterdi. Bu kulübün, oyuncunun izinsiz hareket ettiğini belirterek yasal süreç başlatma olasılığı, durumu karmaşık hale getirdi.

GERİ DÖNÜŞ YAŞANDI

Gelişmelerin ardından Can Armando Güner, Almanya’ya geri dönmek zorunda kaldı.

ALT YAŞ MİLLİ TAKIM DENEYİMİ

Babası Türk, annesi ise Arjantin kökenli olan genç futbolcu, kariyeri boyunca hem Almanya hem de Arjantin alt yaş milli takımlarında mücadele etti. Futbol hayatına Schalke 04 altyapısında başlayan Can Armando Güner, sonrasında Borussia Mönchengladbach altyapısına geçiş yaptı ve kanat pozisyonlarında görev alıyor.