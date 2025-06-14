Gündem

Çatalca’da Minibüs Takla Attı

catalca-da-minibus-takla-atti

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Kaza Kestanelik Mahallesi, Eski Edirne Asfaltı Caddesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, 41 yaşındaki Sezgin A. yönetimindeki 34 UV 9357 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın takla atarak yol kenarındaki otluk alana savrulduğu bildiriliyor.

OLAY YERİNDE MÜDAHALELER

Olayın hemen ardından sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri ihbar üzerine olay yerine yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, minibüs şoförü Sezgin A.’yı sıkıştığı yerden çıkardı ve sağlık ekiplerine teslim etti. Ancak yapılan bütün müdahalelere rağmen şoför, olay yerinde yaşamını yitirdi.

TRAFFİK DURUMU VE İNCELEME

Kazanın ardından caddenin bir kısmı trafiğe kapatıldı, minibüsün kaldırılmasının ardından bölge tekrar araç trafiğine açıldı. Olayla ilgili detaylı incelemenin başlatıldığı belirtildi.

ÖNEMLİ

Gündem

Uluslararası Uzay İstasyonu’nun Sorunları Artıyor

Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki sızıntı sorunları nedeniyle Hindistan, Polonya ve Macaristan’ın astronot gönderme planları belirsiz bir süre için askıya alındı.
Gündem

Tel Aviv’de Yıkım Görüntülendi

İsrail ile İran arasında tırmanan çatışmalar sonucunda, Tel Aviv'de füzelerle yapılan saldırılarda çok sayıda bina hasar aldı; ölü ve yaralılar söz konusu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.