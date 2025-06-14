Çatalca’da Minibüs Takla Attı

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Kaza Kestanelik Mahallesi, Eski Edirne Asfaltı Caddesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, 41 yaşındaki Sezgin A. yönetimindeki 34 UV 9357 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın takla atarak yol kenarındaki otluk alana savrulduğu bildiriliyor.

OLAY YERİNDE MÜDAHALELER

Olayın hemen ardından sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri ihbar üzerine olay yerine yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, minibüs şoförü Sezgin A.’yı sıkıştığı yerden çıkardı ve sağlık ekiplerine teslim etti. Ancak yapılan bütün müdahalelere rağmen şoför, olay yerinde yaşamını yitirdi.

TRAFFİK DURUMU VE İNCELEME

Kazanın ardından caddenin bir kısmı trafiğe kapatıldı, minibüsün kaldırılmasının ardından bölge tekrar araç trafiğine açıldı. Olayla ilgili detaylı incelemenin başlatıldığı belirtildi.