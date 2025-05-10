Çaykara’da Kalp Krizi Geçirdi, Tedavi Edildi

ARKADAŞ GRUBUYLA YÜRÜYÜŞ YAPARKEN KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Trabzon’un Çaykara ilçesinde, arkadaşlarıyla yürüyüş yaparken kalp krizi geçiren bir kişi, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı. Gezi için araçlarıyla Turnalı Yaylası’na giden 5 kişiden 58 yaşındaki Murat Şahin, yürüyüş yaptıkları zirvede rahatsızlanıyor. Bunun üzerine Şahin’in arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp yardım talep ediyor.

İLK YARDIM MÜDAHALESİ VE GÖRÜNTÜLÜ DESTEK

Arkadaş grubunda ilk yardım eğitimi alan Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Genel Başkan Yardımcısı Hüdaverdi Güneş, Şahin’e müdahale etmeye başlıyor. Güneş ayrıca, Şahin’in tedavi sürecini yöneten Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Bölümü doktorlarından Prof. Dr. Ali Rıza Akyüz ile görüntülü görüşme yaparak destek alıyor. Bölgeye yönlendirilen helikopter ambulans, Şahin’i alarak Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi’ne ulaştırıyor ve burada tedavi altına alınıyor.

ARKADAŞLARININ ENDİŞESİ VE SEVİNCİ

Şahin’in arkadaşı Mehmet İnan, AA muhabirine verdikleri demeçte, araçlarının zirveye çıkamadığı için yürümeye başladıklarını anlatıyor. Zirveye ulaştıklarında arkadaşlarının rahatsızlandığını fark ettiklerini belirten İnan, “İlk yardım eğitimi alan arkadaşımız müdahale etmeye başladı. O sırada doktorunu görüntülü aradık, bizi yönlendirdi.” diyor. İnan, ambulansın kısa sürede yaylaya ulaşmasını takdir ederek, “Yaklaşık 2 yıl önce de anjiyo olmuştu, bir rahatsızlığı yoktu, çok üzüldük ama arkadaşımızın durumunun iyi olduğunu öğrendiğimizde çok sevindik.” şeklinde sözlerini iletiyor.