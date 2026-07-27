Çelik Pazar Tezgahının Başına Geçti

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Çelik'in pazar tezgahında banyo lifi satışı yaptığı anlar
Ünlü şarkıcı Çelik, depremzedelere destek olmak amacıyla bakkal borçlarını ödeyip, sosyal medyada duygusal anlarını paylaştı.
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Depremzedelerin bakkal borçlarını ödeyerek takdir toplayan ünlü şarkıcı Çelik pazar tezgahında banyo lifi satışına başladı. O anları sosyal medyada paylaştı. Paylaşıma duygusal bir not ekledi.

BANYO LİFİ SATIŞININ ARKASINDAKİ NEDEN

Çelik, bu davranışının nedenini samimi sözlerle anlattı. Paylaşımında bazı insanlarının olduğunu söyledi. Maddi paylaşımın her zaman önemli olmadığını belirtti. Bazen yanında olmanın yeterli olduğunu ifade etti. “Varlığım bile bir destektir” dedi.

DEPREMZEDELERE VERİLEN DESTEK HATIRLATILDI

Sanatçı, daha önce de yardım faaliyetleriyle gündeme gelmişti. 6 Şubat depreminden etkilenenlerin veresiye borçlarını kapatmıştı. Bu yardımıyla büyük takdir toplamıştı.

İSTANBUL MANZARASIYLA HUZUR BULUYOR

Çelik, zaman zaman hayranlarıyla samimi anlarını paylaşıyor. Evinin İstanbul manzarasını daha önce de göstermişti. Boğaz ve gün batımının eşsiz görüntüsünü takipçilerine sunmuştu. “Hayatta beni en dinlendiren şey evimin İstanbul manzarası” demişti.

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