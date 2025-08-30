Cem Denli, Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti

CEM DENLİ’NİN HAYATINI KAYBETMESİ

İşitme Engelliler Milli Hentbol Takımı oyuncularından Cem Denli, 2 Ağustos’ta yaşadığı motosiklet kazası sonrasında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bu durum, pek çok kişi üzerinde derin bir üzüntü bıraktı.

FEDERASYONDAN BAŞSAĞLIĞI

Türkiye Hentbol Federasyonu, sosyal medya platformundaki hesabında yaptığı açıklamayla 34 yaşındaki milli sporcunun vefatını duyurdu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Milli sporcumuz Cem Denli’nin 2 Ağustos 2025 tarihinde geçirdiği motosiklet kazası sonrasında tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Türk hentboluna değerli katkılarda bulunan uzun yıllardır İşitme Engelliler Milli Takımı forması giyen merhum Cem Denli, 2017 Samsun Deaflympics’te altın madalya, 2018 Brezilya Dünya Şampiyonası’nda dünya üçüncülüğü ve 2014 Samsun Dünya Şampiyonası’nda dünya ikinciliği gibi tarihi başarılara imza atarak ülkemizin gururu olmuştur. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve hentbol camiamıza başsağlığı diliyoruz.”

CEM DENLİ’NİN BAŞARILARI

34 yaşındaki milli hentbolcu, kariyeri boyunca önemli başarılara imza attı. 2017 Samsun Deaflympics’te altın madalya, 2018 Brezilya Dünya Şampiyonası’nda dünya üçüncülüğü ve 2014 Samsun Dünya Şampiyonası’nda dünya ikinciliği elde ederek Türk spor tarihine geçti. Böylece Cem Denli, sporu ve çalışmalarıyla birçok insanın gönlünde taht kurmuştur.