Cemil Önal, Hollanda’da vuruldu

HAYATINI KAYBEDEN İSİM CEMİL ÖNAL

Hollanda’da, Halil Falyalı’nın muhasebecisi olduğu öne sürülen Cemil Önal’ın, düzenlenen bir silahlı saldırıda yaşamını yitirdiği bildirilmiştir. Önal’ın, 2022 yılında KKTC’de uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Falyalı’nın muhasebecisi olduğu ifade ediliyor. Den Haag şehrinde, Türklerin yoğun olarak yaşadığı bir otelin terasında gerçekleşen bu silahlı saldırıya dair detaylar doğrulandı.

SALDIRIYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay, yerel saat 17.45 sıralarında meydana geldi. Polis, saldırının ardından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu. Ölen kişinin kimliği hakkında bilgi verilmemekle birlikte, görgü tanıklarından polise bilgi aktarmaları istendi. Cemil Önal, Halil Falyalı’nın finansal işlerini yöneten önemli bir isim olarak tanınıyordu. Falyalı cinayetinin ardından şüpheli sıfatıyla aranmaya başlamış, fakat yurtdışına kaçtığı tespit edilmişti.

HALİL FALYALI CİNAYETİNDEN SONRAKİ DURUMU

Aralık 2023’te Hollanda’da yakalanan Önal, Türkiye’ye iade edilmemiş ve yargılanmak üzere Hollanda’da kalmıştır. Önal, Hollanda ve ABD istihbaratına verdiği 120 sayfalık ifade sonrası serbest bırakılmıştır. Bu olay, Falyalı’nın cinayetinin ardından gelişen süreçteki tartışmaları daha da alevlendirmiştir.