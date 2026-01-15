Cenk Tosun’un Yeni Takımı Kasımpaşa Oluyor

FENERBAHÇE’DE CENK TOSUN DÖNEMİ SONA ERİYOR

Fenerbahçe’de kadro yeniden yapılanma sürecinin bir parçası olarak, Cenk Tosun ile yollar ayrılıyor. Sarı-Lacivertli kulüp, tecrübeli santrfor ile karşılıklı olarak sözleşmenin feshine karar verdi.

YENİ ADRESİ KASIMPAŞA!

Cenk Tosun’un Fenerbahçe kariyerinde 29 maça çıkarak yalnızca 2 gol ve 2 asist kaydettiği belirtiliyor. Golcü oyuncunun, Süper Lig temsilcisi Kasımpaşa ile transfer görüşmelerini sürdürdüğü ve bu süreçte anlaşmanın kısa bir süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

İSTANBUL’DA KALIYOR

Fenerbahçe’deki tecrübesi beklenildiği gibi sonuçlanmayan Cenk Tosun, İstanbul’da kalarak Lacivert-Beyazlı forma ile yeni bir başlangıca hazırlanıyor.