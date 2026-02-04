Fenerbahçe’nin Yeni Transferi N’Golo Kante İstanbul’a İndi

fenerbahce-nin-yeni-transferi-n-golo-kante-istanbul-a-indi

N’GOLO KANTE İSTANBUL’DA!

Fenerbahçe’nin transferi için uzun süredir çaba sarf ettiği N’Golo Kante, sonunda İstanbul’a iniş yaptı. Fransız futbolcunun çevresinde, onu karşılamak için havaalanında toplanan birçok taraftar yer aldı. İlk anların görüntüleri de kaydedildi.

İSTANBUL’A AVANTAJ SAĞLIYOR!

N’Golo Kante, İstanbul’a iniş yaptıktan sonra “Merhaba Fenerbahçe!” diyerek ilk sözlerini söyledi. Taraftarlar, Kante’yi büyük bir heyecanla bekliyordu.

TARAFTARLAR ŞENLİK YAPTI!

Fenerbahçeli destekçiler, N’Golo Kante’nin inişini kutlarken, Başkan Sadettin Saran için tezahürat yapmayı da ihmal etmedi. Havalamana alanında yaşanan bu coşku, futbolseverlerin ilgisini bir kat daha artırdı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Galatasaray İstanbulspor Karşılaşmasında Kaza Anı Şok Etti

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'ndaki Galatasaray-İstanbulspor maçında, ikinci yarı başlarken Ahmet Kutucu ve kaleci İsa Doğan kafalarının çarpışmasıyla duraksadı.
Gündem

Okan Buruk’tan Transfer Sürecine Dair Açıklamalar

Galatasaray'ın teknik patronu Okan Buruk, İstanbulspor maçının ardından transferle ilgili detayları paylaştı.
Gündem

Galatasaray İle İstanbulspor Maçında Sakatlık Şokları

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, İstanbulspor'u 3-1 önde geçerken, ikinci yarıda yaşanan sakatlık sonrası stada ambulans çağrıldı.
Gündem

Mauro Icardi Galatasaray Tarihinde Yeni Rekor Kırdı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 3. haftasında İstanbulspor'u ağırladı ve maçın başında Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Icardi, bu golle kulüp tarihinin en skorer yabancı oyuncusu oldu.
Gündem

Marmara Depremi İfadesi Hayati Önem Taşıyor

Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, beklenen depremin Marmara Denizi'nde gerçekleşeceğini ve İstanbul dahil 7 ila 10 ilin etkileneceğini duyurdu.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.