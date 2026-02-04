Fenerbahçe’nin Yeni Transferi N’Golo Kante İstanbul’a İndi

N’GOLO KANTE İSTANBUL’DA!

Fenerbahçe’nin transferi için uzun süredir çaba sarf ettiği N’Golo Kante, sonunda İstanbul’a iniş yaptı. Fransız futbolcunun çevresinde, onu karşılamak için havaalanında toplanan birçok taraftar yer aldı. İlk anların görüntüleri de kaydedildi.

İSTANBUL’A AVANTAJ SAĞLIYOR!

N’Golo Kante, İstanbul’a iniş yaptıktan sonra “Merhaba Fenerbahçe!” diyerek ilk sözlerini söyledi. Taraftarlar, Kante’yi büyük bir heyecanla bekliyordu.

TARAFTARLAR ŞENLİK YAPTI!

Fenerbahçeli destekçiler, N’Golo Kante’nin inişini kutlarken, Başkan Sadettin Saran için tezahürat yapmayı da ihmal etmedi. Havalamana alanında yaşanan bu coşku, futbolseverlerin ilgisini bir kat daha artırdı.