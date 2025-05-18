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Cevdet Yılmaz, Karadeniz gaz keşfini açıkladı

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KARADENİZ’DEKİ DOĞALGAZ KEŞFİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Karadeniz’de gerçekleştirilen yeni doğalgaz keşfine yönelik bir paylaşımda bulundu. Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdelediği bu keşfin hayırlı olması dileğinde bulundu ve “75 milyar metreküp rezerv ve yaklaşık 30 milyar dolar ekonomik değeriyle bu keşif, enerjide dışa bağımlılığımızı ve cari açığımızı azaltmaya önemli katkı sağlayacak” şeklinde açıklama yaptı.

SAĞLIK ALANINDA GÜÇLÜ POLİTİKALAR

Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılışını gerçekleştirdiği İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin de hayırlı olmasını diledi. Yılmaz, sağlık hizmetlerinde standartları yükseltmeyi hedeflediklerini, sağlık turizmi ve sağlık endüstrisi alanlarında da güçlü politikalarla yola kararlılıkla devam ettiklerini dile getirdi.

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