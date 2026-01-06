Ceyda Ersoy’un Evindeki Uyuşturucu Baskınında Şok Detaylar

ceyda-ersoy-un-evindeki-uyusturucu-baskininda-sok-detaylar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir uyuşturucu soruşturmasında “Ciciş kardeşler” olarak tanınan Esra ve Ceyda Ersoy ikilisinden Ceyda Ersoy gözaltına alındı. Ersoy’un ikametinde gerçekleştirilen aramalarda, kokain ile birlikte yüzlerce uyuşturucu ve uyarıcı hap bulundu.

UYUŞTURUCULU SERVİS İDDİALARI

Soruşturma kapsamında şu ana kadar 36 kişinin tutuklandığı, Kasım Garipoğlu’nun ise hala firarda olduğu öğrenildi. Ceyda Ersoy’un evinde yapılan aramada, uyuşturucunun tabaklar aracılığıyla servis edildiği belirlendi. Gerçekleştirilen aramada evde çok sayıda uyuşturucu madde ve kokain tespit edildi.

