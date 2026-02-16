CHP’de Mutlak Butlan Davasında Yeni Gelişmeler

CHP’DE MUTLAK BUTLAN DAVASINDA YENİ GELİŞMELER

CHP’de 2023 yılında gerçekleştirilen kurultay ile ilgili olarak açılan mutlak butlan davasında çarpıcı bir gelişme yaşandı. Özgür Özel’in genel başkan seçildiği kurultaya dair dikkat çekici bir iddia gündeme geldi.

MUTLAK BUTLAN KARARI YOLDA

Ankara Temsilcisi Fatih Atik, davanın Ramazan Bayramı sonrasında sonuçlanacağını ve mutlak butlan kararı çıkarılacağını belirtti. Atik’in ifadelerine göre, CHP’nin geleceği açısından önemli bir süreç başlamakta.

KILIÇDAROĞLU’NUN GELECEĞİ BELİRSİZ

Canlı yayında yaptığı açıklamada, ya Kemal Kılıçdaroğlu’nun tekrar göreve getirileceğini ya da bir geçici heyet atanarak CHP yönetiminde değişiklik yapılacağını dile getirdi. Bu durum, partinin yönetim yapısı üzerinde etkili olabilecek önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.