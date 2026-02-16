Osimhen İçin Atletico Madrid’den 100 Milyon Euro Teklifi

Galatasaray’ın öne çıkan oyuncusu Victor Osimhen ile ilgili dikkat çekici bir transfer iddiası gündeme geldi. İlgili haberlere göre; Atletico Madrid, hücum hattını güçlendirmek amacıyla Victor Osimhen’i kadrosuna katmak istiyor. İddialara göre, iki taraf arasında ilk görüşmeler gerçekleştirilmiş olup Osimhen’in LaLiga’ya transfer olma fikrine olumlu yanıt verdiği belirtiliyor.

TRANSFER OLASILIĞI YÜKSEK

Aynı zamanda, Galatasaray yönetiminin bu transferin gerçekleşmesi için İspanyol kulübünden en az 100 milyon Euro talep ettiği ifade ediliyor. 2025/26 sezonunda sarı-kırmızı forma ile 22 müsabakaya çıkan 27 yaşındaki Victor Osimhen, bu karşılaşmalarda 15 gol atıp 3 asist yaparak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.