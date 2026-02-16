Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye Hukuki Süreç: FIFA Beklentisi

galatasaray-dan-fenerbahce-ye-hukuki-surec-fifa-beklentisi

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki köklü rekabet, bu kez altyapı üzerinden tarihi bir hukuki mücadeleye evrilmek üzere. Sarı-Kırmızılıların efsanevi ismi Hakan Balta’nın oğlu ve U19 Ligi’nde gol krallığı unvanına sahip olan Çağrı Balta’nın Fenerbahçe ile anlaşma sağlaması, Florya yönetiminde büyük bir rahatsızlık yarattı.

STATTAKİ GÖRÜŞME HUKUKİ BOYUTA TAŞINIYOR

Galatasaray kulübüne yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre; genç santrforun profesyonel sözleşme teklifini reddetmesi üzerine Sarı-Kırmızılı yönetim, transfer sürecini resmen hukuki alana taşıma kararı aldı. İddiaların merkezinde U19 Milli Takımı’nın oynadığı maçın ardından Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda yapıldığı öne sürülen kritik görüşme bulunuyor. Galatasaray yönetiminin, Hakan Balta’nın stat içerisinde Sarı-Lacivertli yöneticilerle transfer hakkında müzakere ettiğini kanıtlayarak Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) resmi şikayette bulunduğu bildirildi.

GALATASARAY ULUSLARARASI ADIM ATMAYA HAZIR

Florya’da yaşanan bu olayın sonuçları yalnızca TFF ile sınırlı olmayacak. Galatasaray cephesi, Çağrı Balta’nın rakip takıma transfer olma iradesinde ısrarcı olması ve Fenerbahçe’nin bu transferi resmi hale getirmesi durumunda süreci uluslararası platforma taşıma konusunda kararlı. Sarı-Kırmızılıların bu tür bir aşamada, Fenerbahçe’yi FIFA’ya şikayet ederek “oyuncu ayartma” gerekçesiyle ağır yaptırımlar talep edeceği öğrenildi. Türk futbol kamuoyunun ilgisi, efsane oyuncunun oğlunu da kapsayan bu büyük krizin nasıl şekilleneceği ve FIFA tarafından verilecek olası cezalara yoğunlaşmış durumda.

